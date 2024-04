“La verità su Carla Bruni”. Fiorello choc con Francesca Fagnani dopo quelle parole della francese. In queste ultime ore la giornalista è sull’onda del successo dopo la prima clamorosa puntata della nuova stagione di Belve. Presenti all’ultima puntata Loredana Bertè che si è messa a nudo parlando dei suoi amori passati e non solo, Matteo Salvini e appunto Carla Bruni. Stamattina, alle prime ore del giorno, Fiorello ha voluto chiamare la Fagnani direttamente in videochiamata. La giornalista, vista l’ora, era ancora a casa, in pigiama e di fronte ad una tazza di caffè.

Insieme hanno ripercorso gli episodi, divenuti virali, delle ultime interviste e dei momenti clou. Poi Fiorello ha deciso di raccontare un retroscena che nessuno conosceva riguardo Carla Bruni: “A telecamere spente ha detto che ti saluta tantissimo, perchè è un po’ che non ti sente”, ha detto la Fagnani a Fiorello. Il mattatore della tv allora è rimasto quasi senza parole e ha raccontato: “Non l’ho mai sentita sinceramente, ha detto così? Anzi una volta mi stava denunciando, figurati! Quando facevo la sua imitazione lei si arrabbiò un po’”.





Il conduttore di Viva Rai 2 allora le ha fatto i complimenti per come ha gestito la gaffe al TG2 riguardo i piccoli problemi avuti in passato con Carla Bruni e raccontando alla Fagnani: “Sai chi fece da paciere e fece in modo che lei non mi facesse causa? Giovanni Malagò”. Poi Fiorello è entrato come sempre a gamba tesa e con ironia innata, sul personale di Francesca e ha chiesto informazioni sul compagno, ovvero Chicco Mentana.

Il padrone di casa allora ha tentato di convincerla a riprenderlo mentre dormiva ma lei non ne ha voluto sapere e si è rifiutata per “evitare la fine della loro storia”. Poco dopo Fiorello l’ha ringraziata di cuore per essere stata lì con lui per tutta la puntata di Viva Rai2. Ha detto quindi: “È l’unica che viene ospite da me dopo un suo programma e non prima”.

In queste ore poi sta facendo discutere un’uscita proprio di Carla Bruni riguardo ipotetici tradimenti da lei subiti. La donna infatti, in un contesto decisamente più ampio, ha detto: “Gli taglio la gola, mi faccio un po’ di carcere e poi torno a fare la vedova allegra”, tra le risate della Fagnani, stupita di questa risposta così atroce.

