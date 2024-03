Fuorionda choc del Tg2 sulla figlia, Fiorello non resta zitto. La reazione del mattatore della televisione italiana arriva a meno di 24 ore dalla gaffe che costerà carissima al giornalista italiano del Tg2. Ma cosa è successo? L’uomo, durante l’edizione delle 13 del Tg2, aveva commentato fuorionda l’esibizione di Fiore e di sua figlia Angelica dopo una canzone per la festa del papà: “Che carini! Ora a questa daranno 12 trasmissioni”.

Il fuorionda chiaramente aveva fatto giro del web e in serata ripreso anche da Striscia la Notizia. Ed ecco che nella puntata di Viva Rai2! Fiorello torna sull’argomento e nella rassegna iniziale dice: “Dobbiamo parlarne? No parliamone dopo così li teniamo tutti qua. Queste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male”. Poi sul provvedimento disciplinare della Rai Fiorello dice: “Non so se hanno intenzione, ma io mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d’espressione”.





E ancora:“Il fuorionda? Anche quando non faccio niente, succede qualcosa”. Poco dopo Fiorello ha detto ancora sull’argomento: “Ieri come sapete è successo un casino. Intanto premetto che se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare a me mi arresterebbero. Verrebbero le guardie svizzere col Vaticano, verrebbero i corazzieri o la polizia. La galera, altro che provvedimento. Ste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Io e lui ci siamo chiariti”.

Poi conclude Fiorello: “Tutto è bene quel che finisce bene. Ha passato una brutta giornata sia lui, che io. Quando è successo l’ambaradan, io dormivo. Fatemi salutare Piergiorgio, è successo e capita a tutti. Il provvedimento disciplinare? No, niente provvedimento. Se avessero intenzione, mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d’espressione.

Poco dopo, quando tuto sembra finito, parte un finto fuorionda solo audio e si sente Fiorello dire: “Ma che due cog…ni! Ma avete sentito del figlio di Amadeus’ Gli vogliono dare la direzione del Tg2, ma è follia. Sì proprio al figlio di Amadeus. Ma stiamo scherzando?! Non è giusto. Solo perché è figlio di Amadeus. Adesso dico una cosa, perché queste cose bisogna dirle. La Nove mi vuole! Se ci vado? Certo che andrò. E poi vi posso dire? Se ad Angelica offrono otto programmi invece che dodici mi va bene lo stesso, io ci vado, ma che me frega a me. Ma andatevene a fare…”.

