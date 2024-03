Stamani a Viva Rai 2, il programma in onda tutte le mattine dal Foro Italico, Fiorello ha sorpreso tutti. In trasmissione il conduttore è arrivato con la figlia Angelica con la quale, in occasione delle festa del papà, ha cantato una canzone. Visibilmente commosso, Fiorello si è lasciato andare intonando ‘La prima cosa bella’ di Nicola di Bari per poi riprendere il suo show durante il quale, con la solita ironia, ha parlato di Putin e delle elezioni in Russia: “Da Xi a Maduro, l’alleanza degli autocrati tifa Mosca. Pensa questi, per batterli alle elezioni neanche gli Avengers possono farcela”.

“Tra l’altro hanno fatto questo nuovo format dove si sono iscritti tutti quanti, Dittatori’s Got Talent. Putin festeggia la rielezione nella Piazza Rossa, tra l’altro hanno scelto l’inno, è Gelato al cioccolato in russo”. Un graffio anche a Salvini: “Salvini, inchino a Putin. Attenzione, non è un inchino a 90 gradi, ma all’88, perché a 90 è pericoloso”.





Tg2, fuorionda durante il servizio su Fiorello e la figlia

Quindi ha parlato dell’eredità di Berlusconi: “Siglato l’accordo sulle ville tra i figli, Macherio va a Barbara, A Marina va Villa Campari. Oltre a villa Campari, vuole prendere anche quella vicino, Villa Prosecco per fare Villa Spritz. Pier Silvio, il figlio, invece dice: ‘Televisione? Sfide difficili, ma noi assumiamo. So che Roberto Sergio sta già mandando il curriculum!”.

Insomma, tutto da ridere, meno quello che è successo dopo quando al TG2 è stata mandato in onda un servizio in cui si vede Fiorello che canta con la figlia. Una volta finito, mentre parte la sigla di chiusura ecco il fuorionda: “Che carini…. Adesso questa c’avrà 12 tras…”. La frase, tronca, è stata interpretata dal pubblico come ‘trasmissioni’.

Una frase che andrebbe ad accusare la ragazza di avere le porte aperte della TV appena compirà 18 anni poiché figlia appunto di Fiorello. “Scusate ma quante ragazze che cantano anche meglio non hanno queste possibilità?!? Da Fiorello, che adoro, questo tipo di nepotismo non me lo aspettavo. Delusione”, si legge su Instagram.