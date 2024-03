È stato ritrovato morto il 19enne scomparso da sabato 16 marzo. Il corpo senza vita di Alessio Giannaccari, originario di Lecce, è stato trovato nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di alcune rotaie di una stazione ferroviaria, alla periferia di Amsterdam. Subito è scattato l’allarme. La salma al momento è trattenuta dagli inquirenti.

Si tratta di un vero e proprio giallo quello che circonda la morte di Alessio. Il giovane era figlio unico di una coppia di leccesi. Si era trasferito da alcuni mesi nella capitale olandese dove lavorava come cameriere. Quando non hanno avuto notizie sul suo conto i genitori sono subito partiti per Amsterdam. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi.

Leggi anche: “Pregate per la sua anima”. Incidente choc, il giovane famoso precipita in un dirupo e muore





La scomparsa, l’appello sui social e la tragica scoperta

Fin dal momento della sua scomparsa erano state ore di angoscia non solo per il papà e la mamma ma anche per parenti e amici. Subito era stato diffuso un annuncio sui social con la foto di Alessio nella speranza che qualcuno potesse riconoscerlo. I genitori sono partiti per Amsterdam lunedì, ma il giorno dopo è avvenuta la tragica scoperta.

Non sono ancora stat rese note le cause della morte e tutte le ipotesi restano in piedi. Il corpo senza vita di Alessio Giannaccari è stato ritrovato nelle vicinanze dei binari della Holendrecht metro station, in circostanze ancora da chiarire. Il giovane non ha dato più notizie di sé da sabato scorso, 16 marzo. L’ultimo contatto con la famiglia risale alla mattinata del giorno della scomparsa.

A quanto riporta La Stampa il giovane sabato era uscito di casa senza documenti poi il suo telefonino non ha più squillato. Tra le ipotesi c’è quella che il 19enne sia stato travolto da un convoglio. La mamma, Gabriella Marzo, è un avvocato mentre il padre Ilario è un imprenditore titolare di uno dei più noti panifici di Lecce, Mani in pasta, a pochi passi dal centro storico del capoluogo salentino.

“Purtroppo è lei”. Il suo corpo trovato in un cimitero: la terribile scoperta sulla donna scomparsa