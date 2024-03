Per il famoso 23enne, idolo dei social con oltre 100mila follower su Tik Tok, non c’è stato nulla da fare. Per cause ancora da accertare è precipitato in un dirupo. La tragedia si è verificata a Reggio Calabria, in località Ghorio di Rogudi, lo scorso 12 marzo. Solo ora la notizia è stata diffusa. L’annuncio è arrivato sui social dagli amici che in quel momento erano con lui. “Purtroppo non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace”.

>> “Ma proprio con lui?”. Uomini e Donne, scandalo dopo la scelta di Brando: messaggi bollenti tra Raffaella e il cavaliere

Stando a quanto riporta anche Fanpage le squadre dei vigili del fuoco hanno provato a soccorrerlo, ma purtroppo non sono riusciti a raggiungerlo in tempo. il 23enne era già morto. Tantissimi i messaggi arrivati sul suo profilo social.





Reggio Calabria, tiktoker 23enne precipita da un dirupo e muore

Giorgi Janelidze, tiktoker di nazionalità georgiana era molto noto nel suo Paese. Appassionato di fitness si trovava in vacanza in Calabria con altri due content creator: Dream Greek e Christos Koyas. I tre si trovavano in Italia per una breve soggiorno e per creare dei contenuti per le proprie piattaforme. Quasi un anno esatto fa, il 3 febbraio 2023, dall’altra parte del mondo un tiktoker perdeva la vita precipitando da un dirupo alto circa 40 metri a Puerto Rico mentre girava un video sull’orlo del precipizio.

Si chiamava Edgar Garay. Suo cugino lo stava aiutando con il video e, pochi secondi prima che cadesse, lo aveva avvertito che era troppo vicino al bordo. La tragica notizia era circolata rapidamente sui social media e aveva causato scalpore a causa del tragico modo in cui era avvenuto il decesso. Strazianti le parole del fratello Carlos: “Mio fratello ha un account TikTok su cui amava caricare video. Sfortunatamente, era quello che stava cercando di fare quando era più vicino al limite di quanto avrebbe dovuto essere”.

Il rapporto della Guardia Costiera degli Stati Uniti spiega che il 27enne si era recato per una visita di un giorno alla scogliera costiera vicino a un faro a Cabo Rojo. Era stato visto vivo l’ultima volta intorno alle 17:37 e le autorità sono state immediatamente informate dopo la sua caduta.