Solo pochi giorni fa la scelta di Brando aveva messo fine ad uno dei troni più turbolenti degli ultimi anni. Nello studio di Uomini e Donne il tronista aveva deciso di lasciare il programma insieme a Raffaella, spiazzando il pubblico che pensavo fosse Beatriz la prescelta. A distanza di pochissimo ecco che a Fanpage.it rilascia un’intervista il bellissimo cavaliere (tra l’altro uscito a febbraio) in cui racconta di uno scambio di messaggi tra lui e Raffaella prima e dopo la scelta.

Prima, però, ha detto la sua sul trono di Brando: “Pensavo non scegliesse nessuna delle due. Sono stati sei mesi di trono altalenante. La sua indecisione mi fa pensare che non fosse realmente convinto né di Raffaella né di Beatriz. Secondo me ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita. Detto questo, Brando mi sta simpatico. È un bravo ragazzo”.





UeD, Daniele confessa: “Avevo un interesse per Raffaella”

Poi la rivelazione: “Ci sono stati dei messaggi sui social tra me e Raffaella. In privato, ha ribadito l’apprezzamento che aveva nei miei confronti. Non siamo entrati nei dettagli, perché non volevo disturbare il suo percorso nel programma. Era giusto che lei completasse quello che stava facendo. Mi sarebbe piaciuto conoscerla fuori, se non fosse stata la scelta di Brando”.

A parlare così è il cavaliere Daniela Malaspina. Che aggiunge ancora: “La mattina dopo le ho mandato un messaggio, dicendole che ero felice per lei. Raffaella ogni tanto mi chiedeva: “Ma secondo te Brando mi sceglie?”. E io le dicevo: “Secondo me ti sceglierà”, ho avuto ragione. Comunque le faccio i miei auguri, spero che con Brando riesca a costruire qualcosa di concreto fuori. E magari, se dovessi trovarmi a Napoli, ci possiamo incontrare per un caffè”.

Daniele confessa di avere fatto un pensierino su di lei. “Mi interessava, non lo nego. Tra noi ci sono stati diversi scambi di opinione e lei non credeva che io potessi ricambiare questo interesse. Lì dentro non volevo creare situazioni o dinamiche. Se fossi stato sul trono mi sarei esposto, le avrei detto: “Raffa passa dal mio lato, perché ti voglio conoscere”. Però, lei me l’ha detto: “Daniele sei troppo carino, mi piaci”. Mi ha sempre guardato con gli occhi a cuoricino. Io ricambiavo, ma stavo sulle mie e non potevo dire realmente quello che pensavo, fino a quando non sono uscito e ho esposto il mio pensiero.