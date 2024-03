In occasione della festa del papà, a Viva Rai 2!, il conduttore Fiorello ha duettato con la figlia Angelica. Papà e figlia si sono esibiti in un’emozionante performance di “La prima cosa bella”, celebre canzone di Nicola Di Bari. Tra gli applausi di tutto il Foro Italico di Roma, non è passata inosservata la commozione dello showman, con gli occhi lucidi al fianco della figlia Angelica, nata dal suo matrimonio con la moglie Susanna.

Era la prima volta che i due cantavano insieme in televisione, ma Angelica, si era già esibita a Viva Rai 2! per omaggiare il papà in occasione del suo compleanno. La ragazza si era esibita sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi e anche in quella occasione il conduttore non era riuscito a trattenere l’emozione.

“Che figura”. Clamoroso fuorionda al Tg 2 durante il servizio su Fiorello e la figlia Angelica





Una bellissima scena, condivisa anche dall’account ufficiale del programma condotto da Fiorello e anche da TG2 con un servizio in cui si è parlato della festa del papà e dell’esibizione dello showman e della figlia. Peccato che il tutto sia stato rovinato da un commento a dir poco inappropriato del conduttore del telegiornale dell’edizione delle 13 Piergiorgio Giacovazzo.

Dopo lo spiacevole fuori onda, la Rai è intervenuta con un comunicato stampa in cui ha annunciato un provvedimento disciplinare per il giornalista, che a conclusione del servizio del TG2 delle 13 che mostrava l’esibizione di Fiorello e della figlia Angelica aveva commentato: : “Che carini…. Adesso questa c’avrà 12 tras…”, parola che non si è sentita perché dalla regia era stato subito staccato l’audio. Secondo molti utenti social il giornalista avrebbe detto ‘trasmissioni’, commentando quindi che Angelica, in quanto figlia di Fiorello, avrebbe lavorato in tv proprio grazie al padre.

“In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del TG2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a Viva Rai 2, l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Rai a seguito dello spiacevole fuori onda del giornalista.