Amici 23, le prime parole di Martina dopo l’eliminazione al Serale. Ancora una volta la fase finale del talent show di Canale 5 ha regalato intense emozioni e qualche momento di ilarità. In quest’ultimo caso ci riferiamo come spesso accade alle performance degli insegnanti nel guanto di sfida. In particolare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno colpito il pubblico con le loro interpretazioni del molleggiato Adriano Celentano.

Bella sorpresa per Maria De Filippi che ha ricevuto un regalo speciale: un vassoio di cannelloni preparati dalla mamma di Enrico Brignano. Il popolare comico ha intrattenuto tutti con i suoi esilaranti monologhi mentre Emma Marrone ha portato in studio il suo ultimo brano “Femme Fatale”. Momenti di leggerezza che hanno alleggerito il clima altrimenti teso visti i duelli tra gli allievi.

Le parole di Martina dopo il verdetto della settima puntata

Durante la settima puntata del Serale le manche hanno individuato gli allievi eliminati provvisori. Stiamo parlando di Dustin, Mida e Martina. Il cantante napoletano è stato il primo a togliersi dalla delicata situazione salvandosi e mandando gli altri due alla sfida decisiva. I due allievi si sono esibiti con i loro pezzi forti e poi sono andati in casetta dove è arrivato il verdetto dei giudici.

Alla fine Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno deciso che Martina avrebbe dovuto abbandonare il programma. Sospiro di sollievo per Mida che nel frattempo è stato stroncato dai compagni sia per le sue esibizioni che per il suo comportamento con l’ex Gaia.

Dopo l’eliminazione Martina ha rilasciato queste dichiarazioni: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.

