Amici 23, altissima tensione tra l’allievo e la professoressa. Nell’aula di canto c’è stato ieri un confronto molto diretto e aperto tra Mida e la sua coach, Lorella Cuccarini. A volere il faccia a faccia è stato il cantante subito dopo l’assegnazione del guanto di sfida che lo vede contrapposto ad Holden nella ri-produzione di un successo della musica italiana: “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Alla fine Mida ne è uscito in lacrime.

Il guanto di sfida di canto è partito proprio da Lorella Cuccarini. Secondo Mida però il brano scelto dalla sua professoressa potrebbe penalizzarlo nel confronto contro Holden, che di professione nella vita reale fa proprio il produttore. Sarebbe un boomerang. “Mi aspettavo una prova del genere da parte di Rudy”, ha detto Mida al suo sfidante. E poi è corso a parlarne con Lorella Cuccarini.

Mida non si aspettava di essere messo in difficoltà dalla sua insegnante. In sala canto i due si sono confrontati proprio su questo punto. Mida ha confessato di avere paura di fallire. E ha ricordato un trauma professionale vissuto alcuni anni fa, l’esclusione dal Festival di Sanremo. Un ricordo che ancora oggi gli provoca molto dolore. A quel punto il rapper è scoppiato in un pianto incontrollabile.

“La mia sensazione – ha risposto Cuccarini rivolta a Mida – è che tu Christian ti sottovaluti. Devi toglierti di dosso il vizio di avere ansia e di perdere il punto, chi se ne frega, tu devi fare bene, ti devi divertire a fare questa cosa. Questa cosa qui è divertente, una sfida, una cosa che puoi fare molto bene”.

Mida attraversa all’interno del talent show di Maria De Filippi un periodo molto complicato. Prima c’è stata la fine della relazione con Gaia, poi le accuse da parte di Nicholas, secondo il quale Mida pensa solo alla propria immagine e poco ai sentimenti della sua ex fidanzata. Dello stesso pensiero anche un’altra fresca esclusa dal talent show Lil Jolie, che di Gaia è grande amica.

“In questo periodo – ha continuato Lorella Cuccarini parlando con Mida – non sai riconoscere le tue qualità, è come se guardandoti non vedessi le cose che vanno, ma solo quelle che non vanno. Tu stai implodendo, sei talmente tanto preoccupato di tutto… Una ansia di prestazione nei confronti di tutto che non ti godi il percorso, metti sempre in evidenze le critiche che ti fanno, ma non quelle belle. Perché non cambi sto cervello. Avere paura è normale, è umano”.

Ironia della sorte, si è saputo poi dalle anticipazione che Mida ha vinto la sfida con Holden. Il suo sfidante infatti non ha fatto in tempo a preparar il pezzo. Per cui il punto è andato al rapper.