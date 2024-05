“La prof in lacrime!”. Amici 23, l’insegnante scoppia a piangere durante l’esibizione della sua allieva. Il pubblico se ne accorge immediatamente e lo riporta sui social. Lo sappiamo, il giorno dopo della registrazione del serale di Amici è lo spoiler-day. Si scopre tutto, tranne chi uscirà: si sanno i nomi dei due allievi che finiscono in casetta, ma per l’eliminato/a bisognerà aspettare la puntata in onda su Canale 5. Ne abbiamo parlato qui.

Eppure oltre a tutte le risse verbali, le urla, le litigate tra i prof, ad Amici c’è anche tanta umanità. Maria De Filippi chiaramente lo sa bene e si è scelta bene i protagonisti ‘anziani’ di questa edizione. E proprio una prof di loro è scoppiata in lacrime durante la registrazione, ma andiamo a vedere perché e cosa è successo. Tutto accade per l’emozione di ascoltare la sua allieva durante un brano meraviglioso. Non solo, l’esibizione avviene dopo una durissima litigata con un altro prof e uno dei giurati.





“La prof in lacrime!”. Amici 23, l’insegnante scoppia a piangere

Il pathos era alle stelle e quando la ragazza ha iniziato a cantare, il cielo è crollato sulle spalle dell’insegnante che non ha retto l’emozione. Superguida Tv racconta che (attenzione, da qui inizia lo spoiler vero e proprio) il ‘fattaccio’ accade durante il guanto di sfida tra Martina e Sarah. A questo punto Anna Pettinelli discute prima con Lorella Cuccarini e poco dopo anche con Cristiano Malgioglio. Alla fine è dovuto intervenire il sempre calmo Michele Bravi per placare.

Il giornale scrive: “Guanto, Martina vs Sarah sull’estensione sulle note di This is me. Vince Martina. Si apre una lunga litigata tra la sua professoressa Anna Pettinelli e la Cuccarini. Vince Martina, ma la Pettinelli fa complimenti anche a Sarah. – si legge su Superguida Tv – Quando ha cantato Martina però la Pettinelli si è messa a piangere dall’emozione e dice che alla ragazza non le viene riconosciuto ciò che merita”.

RAGA SIETE PRONTI A VEDERE VOLARE IN ARIA ANNA PETTINELLI DURANTE IL GUANTO PROFF?



✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2024

E ancora: “La Pettinelli litiga con la Cuccarini e con Cristiano Malgioglio. Michele è intervenuto a dire ad Anna che non fa bene a Martina che la osanni come voce. Michele Bravi ha dato spesso il punto a Sarah e le ha detto che è cresciuta tantissimo e in ogni puntata costruisce un mattone in più. Anche Giuseppe ha fatto commenti positivi a Sarah dicendo che ama la sua voce”.

