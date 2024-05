Due puntante ancora prima della finalissima di Amici 23, ma il pubblico ha già decretato il suo vincitore. L’incoronazione, come sempre accade in questi casi, è avvenuta via social. E chi pensa che il risultato è sempre diverso da quello che urla la pizza dovrà ricredersi, perché esistono altre ragioni che invitano a pensare che sarà proprio lei la vincitrice. Dalla corsa al primo posto sembra escluso Holden, così come Marisol.

E dire che fino a poche settimane fa la coppia formata dal cantante e dalla ballerina sembrava in cima alla classifica delle preferenze o, quanto meno, quella destinata a giocarsi la vittoria finale. La situazione è cambiata radicalmente nelle ultime ore quando si è fatto largo un nome fino a poco tempo fa rimasto ai margini.





Amici 23, Sarah Toscano batte tutti i record con Sexy Magica

Quello di Sarah. Per capire quanto la ragazza sia cresciuta baste dare un sguardo ai risultati raggiunti in queste ore. Sexy Magic, il suo inedito, sta facendo impazzire il pubblico. Scrive Novella 2000 come: “Nel momento della pubblicazione di questo pezzo, il video della cantante ha 836 mila views. Un numero davvero elevato rispetto a quelli degli altri allievi.

Alle sue spalle c’è Martina con 341 mila views, mentre a seguire Petit e Mida che se la giocano a 267 e 272 mila views. Ultimo in questo elenco Holden con 194 mila views. Un numero destinato a crescere con il passare dei minuti e delle ore”. Eppure non mancano le voci fuori dal coro. Voci, in realtà molto isolate nel contesto generale.

Scrive un’utente su Instagram: “La canzone non si può proprio sentire e mi dispiace pure dirlo! Questo non toglie il fatto che lei ha fatto il percorso migliore e credo sia l’unica che merita davvero la finale sia per l’indiscutibile talento, sia per l’educazione e la disciplina che ha sempre mostrato durante tutto il percorso!”.