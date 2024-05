“Per te Amici finisce qui”. L’annuncio di Maria De Filippi: pubblico sconvolto. È successo durante l’ultima puntata di Amici 23, registrata poche ore fa e che andrà in onda sabato 4 maggio 2024. Si è trattato, anche questa volta di una puntata a dir poco scoppiettante. Negli studi Elios in Roma, Maria De Filippi presenta i soliti giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Chi invece lascerà tutti senza fiato è l’ospite musicale di questa volta: una pazzesca Emma, che ha presentato il suo nuovo singolo.

C’è stato anche un altro ospite: Enrico Brignano. Sembra che a ottenere il boccino sia stata la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. A questo punto parte la prima sfida con la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Martina allora sfida Mida e vince il cantante. Poi un guanto di sfida Martina vs Sarah: ha la meglio l’allieva di Anna Pettinelli.





In seguito lo scontro tra Martina e Sarah e se la porta a casa Sarah la vittoria. Lorella ed Emanuel, alla fine, vincono la prima manche. Nella seconda manche Lorella ed Emanuel sfidano Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Tutto inizia col Guanto di sfida Holden vs Mida. Alla fine della fiera la squadra di Cuccarini e Lo vince anche la seconda manche. Al ballottaggio provvisorio finiscono dunque Holden, Dustin e Marisol.

Nella terza manche Lorella ed Emanuel sfidano Rudy e Alessandra. Ad avere la meglio sono i ragazzi di Zerbi e Celentano: a finire al ballottaggio finale è Mida. Poco dopo quindi, Dustin, Mida e Martina si sono sfidati di nuovo e così il primo a salvarsi, tornando ufficialmente in gara, è il ballerino. Uscirà uno tra Mida e Martina, ma questa cosa la scopriremo tutti insieme sabato sera soltanto.

non me ne frega nulla delle anticipazioni perché per me te hai vinto a prescindere #amici23 #amicispoiler pic.twitter.com/lKLZQIH0jt — ale (@alestroversa) May 2, 2024

raga ma povera Martina, già sta ricevendo batoste e destra e sinistra, certi commenti sono proprio cattivi… ricordiamoci che neanche 2 mesi fa in basso a quelle classifiche ci stava Sarah e ce la prendevamo (GIUSTAMENTE) contro chi la criticava #amici23 #Amicispoiler pic.twitter.com/4KMPtBSpbv — 36% (@lapopstar_) May 2, 2024

L’UNICA COSA POSITIVA DI QUESTE ANTICIPAZIONI HORROR È LA EX MINORENNE IN SEMIFINALE #amici23 #Amicispoiler



pic.twitter.com/EfxFbWjsLe — Miss G🐍 (@signorina__G) May 2, 2024

I ragazzi infatti, come sempre accade, sono stati mandati in casetta e il pubblico presente in sala, che di fatto spoilera tutto, non può sapere cosa succede. Il pubblico quindi sarà costretto a vedere tutta la puntata e sopratutto la fine, per scorprire chi sarà l’allievo che dovrà lasciare il talent show di Maria De Filippi. Mida e Martina quindi? Staremo a vedere sabato!

