Amici 23, Sarah Toscano al centro della scena. Sarah Toscano non era probabilmente tra le migliori fino a qualche tempo fa. Ma la giovane cantante si è impegnata a fondo e oggi la sua stella brilla più degli altri. Il pubblico dimostra di apprezzare: “Classico esempio di come ad Amici si possa migliorare. Cresciuta tanto e nel serale, puntata dopo puntata ha imparato a tenere il palco alla grande. A mangiarselo. Oltre alla bellissima voce, ha anche presenza scenica. Meriterebbe la vittoria”.

>>“Oggi mia figlia…”. Antonella Clerici crolla in diretta, dopo la notizia su Maelle l’abbraccio dell’amico chef e del suo pubblico

“È brava fresca, un a bella voce e la sua strada e stato piano piano sempre in salita ,e in questa edizione lo ha dimostrato e spaccherà sempre di più e con questo inedito da paura ha vinto su tutti quelli che non hanno mai creduto in lei sia la Pettinelli che anche i suoi compagni e ora hanno paura di lei che è fortissima lo dice anche Zerbi nn e che ci credeva così .brava Sarah spacca tutto”.





Amici 23, Sarah Toscano convince anche le radio

Sarah Toscano ha ricevuto altri ottimi feedback da parte di Wad di Radio Deejay: “Ti faccio applausi silenziosi. Mi fa pensare a un pezzo degli Abba che è diventato virale su TikTok: ‘Gimmie Gimmie Gimmie’. Credo sia stata un po’ una reference, no? Tu profumi di rivincita e rendi questa rivincita sensuale. Guida la tua personalità, sensualità, genuinità e tante altre parole che finiscono con la ‘a’”.

Ciò che ha colpito di più il pubblico sul web è stata una frase in particolare: “Profumi di rivincita”. La vita di Sarah, insomma, sta per cambiare. Intanto manca sempre meno al serale di sabato 4 maggio. Sarah non è solo protagonista nel canto, anche sotto il profilo dei sentimenti. Secondo alcuni, infatti, Sarah avrebbe una relazione con Holden. Nei mesi scorsi il cantante aveva smentito tale ipotesi.

Ma ora spunta una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Da amici in comune so per certo che tra Holden e Sarah c’è più di un’amicizia. Lui lo ha confidato ad una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. E che si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”.