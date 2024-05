Nella serata del 4 maggio assisteremo ad una nuova puntata di Amici 23, che causerà l’eliminazione di un altro allievo prima della semifinale. Ma intanto Lorella Cuccarini ha deciso di parlare della cantante Sarah, un punto di forza del suo team. Un telespettatore ha chiesto un giudizio all’insegnante e da parte di quest’ultima è arrivato un annuncio molto particolare.

Dunque, prima dell’appuntamento con Amici 23 Lorella Cuccarini ha vuotato il sacco su Sarah, che ormai è una delle candidate ad arrivare fino in fondo nel talent show di Maria De Filippi. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto la professoressa sulla giovane artista, che dovrebbe approdare nella semifinale del programma Mediaset.

Amici 23, Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Sarah

Indubbiamente ad Amici 23 Lorella Cuccarini ha permesso a Sarah di farla diventare sempre più in gamba. La sua nuova canzone Sexy Magica ha conquistato tutti e sta raggiungendo dei traguardi incredibili nelle varie classifiche. Il sito Novella 2000 ha già preannunciato che dovrebbe ottenere altre certificazioni in futuro. Ma vediamo ora cosa ha affermato la prof.

Un utente ha chiesto a Lorella: “Come hai fatto a far migliorare Sarah così tanto?“. E la Cuccarini ha risposto: “Ti assicuro che è tutto frutto del suo lavoro e della sua determinazione“. Quindi, ha elogiato totalmente la cantante dandole pieni meriti e prendendosene davvero pochi. La ragazza non potrà che essere contenta di questo giudizio.

Per quanto riguarda la prossima eliminazione ad Amici, dovrebbe andarsene uno tra Mida e Martina, ma la segnalazione è arrivata sul primo, che sarebbe stato visto all’esterno del programma.