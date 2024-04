Amici 23, è ufficiale il nome della ballerina che sostituisce Gaia. Il Serale del talent show condotto da Maria De Filippi è entrato nel vivo e proprio sul più bello è arrivata la mazzata per la ballerina seguita da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Purtroppo Gaia De Martino ha riportato un infortunio al ginocchio che la costringerà a stare ferma per tre settimane. La comunicazione è arrivata da Maria: così non può gareggiare.

Fortunatamente Raimondo Todaro e Anna Pettinelli le hanno proposto di essere sostituita durante il periodo dell’infortunio. Una ballerina prenderà il suo posto e il suo percorso consentirà a Gaia di rimanere in gara. Ovviamente non dovrà essere eliminata per permettere all’infortunata di recuperare e rientrare in gioco. Inizialmente si pensava ad un nome tra gli eliminati di questa edizione, ma alla fine ne è spuntato fuori un altro.

Sarà Aurora Ranvestel a sostituire Gaia De Martino

Non saranno né Nicholas o Kumo né Lucia a rimpiazzare Gaia. La ballerina scelta è invece Aurora Ranvestel, il suo nome è stato ufficializzato nel daytime di giovedì 11 aprile. E va detto che molti allievi si sono detti contrari. Non tanto per il nome in sé quanto per la procedura. In particolare Mida, Marisol e Dustin hanno fatto notare che si tratterebbe di una vera e propria “procura”.

Il fatto è vissuto come una sorta di mancanza di rispetto nei confronti degli altri concorrenti e di chi è stato eliminato. Anna Pettinelli si è lamentata del comportamento e delle critiche dei ragazzi. Anche Gaia è rimasta molto delusa: “Ognuno di voi ha la propria opinione, alcune parole non mi sono piaciute e io ne parlerò con le persone interessate, ma ciò che mi ha ferito è che non avete avuto la minima empatia per me“.

Tornando ad Aurora Ranvestel si tratta di una ballerina di latino della scorsa edizione che, a causa di un infortunio, non ha potuto accedere al Serale. La giovane è originaria di Bagheria, in Sicilia, e ha 20 anni. Ha vinto numerose gare, tra cui il campionato italiano di danza sportiva nella categoria “16/18 As danze latino americano”. È stata convocata dalla federazione italiana a partecipare agli europei in Russia ed è anche un’imprenditrice. Insegna alla Universal Dance Palermo. Su Instagram si chiama auro.ranv e ha oltre 10mila follower. Il pubblico di Amici potrà vederla all’opera sabato 13 aprile.

