Amici 23, bruttissimo imprevisto per la ballerina. L’edizione attuale era partita con un infortunio ancora prima di andare in onda. Uno dei ballerini, di cui non si conosce l’identità, si è fatto male a causa delle tante ore di allenamento. Poi, a metà marzo, era toccato ad uno dei ballerini professionisti del talent. Lorenzo Ferroni è dovuto ricorrere alle stampelle per camminare proprio a ridosso del Serale.

Adesso, invece, è arrivata la pessima notizia per la ballerina Gaia Di Martino. A darla è stata Maria De Filippi nel daytime di ieri, mercoledì 10 aprile. La ballerina della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si è fatta male ad un ginocchio e il referto della visita medica esclude che possa ballare per tre settimane. E allora che si fa? I suoi insegnanti hanno fatto una proposta: è la prima volta che accade in un talent show.

Chi sostituirà Gaia, parte il totonomi

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno proposto a Gaia che una nuova ballerina la sostituisca al Serale per qualche puntata. Se l’allieva resterà in gioco allora Gaia potrà fare rientro nella scuola e proseguire il suo percorso. La ballerina si è detta entusiasta: “Sono contenta di questa possibilità non ho bisogno di pensarci“.

“Non c’è nessuna operazione, non c’è niente – l’aveva rassicurata Maria De Filippi dopo l’infortunio – ma devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara”. Tante lacrime ovviamente per Gaia che ha visto così sfumare la possibilità di arrivare in finale. Poi la proposta di Todaro e Pettinelli ha rimesso tutto in gioco. Ma chi sostituirà la ballerina?

Al momento non c’è ancora il nome, ma c’è chi parla di una “controfigura” al posto di Gaia. Per capire chi possa essere, però, possiamo rifarci ad un precedente. Nella settima edizione il ballerino Francesco Mariottini fu sostituito per una sola puntata da una ballerina che era stata eliminata prima di accedere alle fasi finali. Si trattava di Cristina Da Villanova. E stavolta? Nei giorni scorsi sono stati eliminati Nicholas e Giovanni, prima ancora era toccato a Kumo abbandonare il talent. Toccherà ad uno di loro sostituire Gaia? Altro nome gettonato è quello di Lucia, eliminata nella scorsa puntata.

