L’annuncio è arrivato tra le lacrime durante il day time di oggi, l’allieva è stata costretta a ritirarsi da Amici 23 per un brutto infortunio al ginocchio. A cercare di salvare la situazione ha provato Raimondo Todaro, l’insegnante ha proposti all’allieva una soluzione. Ma prima un passo indietro. L’infortunio si è verificato durante una coreografia. La produzione l’ha subito fatta visitare da uno specialista e poco fa Maria De Filippi ha comunicato l’esito degli esami.

>>“Lo ha annientato”. Uomini e Donne, il ciclone Maria De Filippi si abbatte sul protagonista: è stanca suoi giochetti

“Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci dispiace”. “Devi ritirarti e non puoi ballare”, ha ribadito De Filippi. Poi ha cercato di consolarla: “Immagino che l’anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve”.





Amici 23, Gaia De Martino costretta al ritiro da un infortunio

Le parole di Maria De Filippi non sono servite a fermare le lacrime di Gaia, alla quale Raimondo Todaro ha proposto una soluzione. Ho pensato a una cosa che è già stata fatta tanti anni fa ad Amici, trovare una ragazza che balli al posto tuo finché non ti rimetti”, ha spiegato il professore. “Ballerebbe lei per te, in questo modo abbiamo una speranza. Daresti una mano alla squadra indirettamente”, ha spiegato anche Pettinelli.

Sorpresa e confusa dalla proposta, Gaia ha deciso di accettare: “Andiamo di questa soluzione”. Se questa ragazza durerà il tempo del suo stop, Gaia poi rientrerà regolarmente in gara. Il pubblico intanto è intervenuto sulla questione. “Questa cosa che avete fatto è imbarazzante perché Andreas e Mattia si sono dovuti ritirare quando hanno subito l’infortunio. Non è giusto nei confronti degli altri concorrenti”.

“E quindi? A sto punto se ne andava a casa non trovo coretto far arrivare una nuova ragazza che non sarà eliminata almeno fino alla semifinale per tutelare lei”. Insomma, il piano di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli non piace ai telespettatori.