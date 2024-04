Maria De Filippi ha deciso di scendere in campo in prima persona. Davanti all’ennesimo giochetto andato in onda nello studio di Uomini e Donne è voluta intervenire. Sempre distaccata dalle situazioni e mai invadente, quando Maria interviene è sempre per un buon motivo. Nel corso degli anni lo ha dimostrato ogni volta in cui ha preso parola. E stavolta, a farne le spese, è un cavaliere di recente al centro dello studio. Immediata la reazione del pubblico.

In studio quanto sui social gli spettatori si sono schierati con Queen Mary e contro il cavaliere, corteggiatore di Ida Platano. Ida che continua a non scegliere e che, è voce sempre più forte, potrebbe decidere di lasciare il programma senza una scelta. Secondo alcuni sarebbe una mossa studiato a tavolino per arrivare ad avere un ruolo di opinionista.





Uomini e Donne, Maria De Filippi striglia il cavaliere Pierpaolo

Secondo altri non ci sarebbe alcun complotto, semplicemente non avrebbe trovato la giusta empatia né con Mario né con Pierpaolo. Pierpaolo che è il destinatario delle frecciate di Maria. Durante la puntata di oggi, 10 gennaio, ha detto: “Ogni tanto svegliamoci nella vita no? Ha fatto benissimo Mario a chiederle di ballare. Ma tu dopo il discorso che faccio io cavolo… ma voglio dire, una storia d’amore non è fatta di diplomazia all’ambasciata. Non ti sto dicendo che devi arrabbiarti perché balla con Pierpaolo”.

“Se tu sei l’unico che le dà certezze dovevi essere lì davanti. Dobbiamo darci una svegliata, un pochettino. Le storia d’amore non sono fatte di compiti in classe. C’è anche l’istinto che a volte, posso dire, ti manca. L’istinto non è uscire dallo studio. L’istinto è anche prenderla. Mario, nel bene o nel male, lo fa”. Una lezione apprezzata da tutti.

“Grande Maria, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno”, scrive un fan. Ma c’è anche chi è di diverso avviso: “credo che il vero problema sia lei palesemente non le interessa nessuno dei due le piace soltanto l’idea delle attenzioni o di essere corteggiata, quando esce con loro non trasmette nulla (almeno a me)”.