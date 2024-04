È quasi un anno che Mirko e Perla sono sotto i riflettori. Prima con Temptation Island, poi al Grande Fratello e ora, dopo mesi trascorsi lontani (lui era stato eliminato prima di Natale, lei è rimasta nella casa fino alla fine e ha anche vinto il reality, ndr) si stanno godendo le prime settimane insieme lontani dalle telecamere cercando di ricostruire la loro storia, dopo tutto ciò che è successo nell’ultimo anno.

Ma ovviamente i fan dei Perletti vogliono sapere ogni cosa, a maggior ragione adesso che i due sono tornati insieme. E così, per le loro gioia, ile settimanale Chi ha raggiunto Mirko e Perla, reduci da un fine settimana d’amore a Napoli. È la prima volta che lui racconta come stanno andando le cose con la fidanzata.

Mirko parla del presente e futuro con Perla per la prima volta

“Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati a una dimensioni più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità. Napoli per Perla è casa, per me è la mia seconda casa. Ed è la nostra città del cuore, lo è stata per 5 anni, figuriamoci ora”.

A Napoli i due hanno avuto modo di rincontrare anche un grande amico, Ciro Petrone, “per me veramente un amico, anzi, è un fratellino-fratellone”, ha aggiunto Mirko per poi continuare a parlare della serenità finalmente raggiunta con Perla e anche del famoso tatuaggio che si era regalato con Greta, anche lei ex concorrente del GF.

Come aveva raccontato giorni fa Perla, il tattoo presto verrà cancellato: “Il passato è passato, si guarda da qui in poi. Comunque sì, me lo devo levare o lo devo trasformare in qualche modo”. Progetti futuri con la fidanzata? “La miglior cosa che possiamo fare e che stiamo facendo è fermarci e ripartire da zero, anzi, da qui che non è zero perché sono cambiate tante cose, c’è una serenità diversa anche sul piano personale. Perla ha trovato la sua dimensione, la sua identità, entrambi stiamo bene con noi stessi e il resto viene con naturalezza. Siamo davvero felici, sì, quello che viene ce lo godiamo mano a mano che arriva, ogni singolo momento, senza pensare troppo a lungo termine”.