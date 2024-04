Monia La Ferrera, ex concorrente siciliana dell’ultimo Grande Fratello, rompe il silenzio dopo le polemica scoppiata a seguito del suo riavvicinamento segreto con il fratello di Greta Rossetti, il turbolento rapper milanese Josh Carter Rossetti.

L’ex inquilina della Casa di Cinecittà ha subito nei giorni scorsi una dura contestazione social, accusata di dire una cosa e poi ne fatti di farne un’altra. Nel caso specifico di aver dichiarato di aver rotto con Josh a seguito degli scatti d’ira di quest’ultimo contro Massimiliano Varrese la sera della finale del Gf e per radio contro il giornalista Gabriele Parpiglia, mentre la frequentazione con il fratello ribelle di Greta non è mai cessata.

Leggi anche: “Ci hanno preso per il c…”. Monia e Josh, si scopre soltanto adesso: la clamorosa segnalazione sul fratello di Greta





Scoppia il caso sulla coppia nata dopo il Grande Fratello, lei risponde stizzita

Molti fan del Grande Fratello si sono sentiti presi in giro da Monia. All’ex gieffina era arrivata tanta solidarietà dopo il post con il quale prendeva pubblicamente le distanze dal fratello di Greta e dai suoi comportamenti. Dopo gli scatti di Josh contro Varrese e Parpiglia, la gieffina è tronata in Sicilia per stare con le figlie. Poi però a Pasqua è uscito uno scatto in cui si vedevano la bella siciliana e il fratello di Greta ancora insieme a passeggiare. “Allora ci ha preso per il c***…”; hanno reagito gli utenti sui social.

Forse perché smascherata da allora Monia da allora era sparita dai radar. Fino a ieri, giornata in cui ha deciso di rispondere alle domande dei fan. “Perché non confermi che sei ritornata con Josh? Perché ti nascondi se dici di essere libera?”, gli chiede subito uno su Instagram. “Sono anche libera di scegliere cosa condividere della mia vita privata”, replica la gieffina.

Un altro utente del web scrive di aver apprezzato la sua schiettezza. “Per fortuna al mondo esistono persone che non si piegano a questo mondo social”. E un altro ancora: “Io ti trovo simpatica, bella e dolce! Siamo umani e appi che ti stimo perché te ne freghi”. Davanti a questa dichiarazione Monia esclama: “Vi si ama”.

C’è chi fa qualche domanda sulla sua esperienza al Grande Fratello. “Per i tuoi gusto chi era il più bello affascinante della casa”. Altro che Massimiliano Varrese. “Gigi l’aspirapolvere”, dice invece Monia pubblicando una foto dell’elettrodomestico il giorno in cui si ruppe.

In tema di reality, La Ferrera rivela poi che non potrebbe mai partecipare all’Isola dei famosi perché le piace troppo mangiare. Racconta inoltre di essere una appassionata della Tunisia e che la prossima estate trascorrerà le vacanze in Sardegna. Indovinate con chi?