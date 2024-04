Amici 23, Raimondo Todaro nella bufera. L’insegnante ha perso, nel pomeriggio di oggi 10 aprile, la sua ultima allieva a causa di un infortunio al ginocchio maturato durante le prove per una coreografia. Gaia dovrà restare a riposo per tre settimane. A leggere la risposta dello specialista che l’aveva visitata è stata Maria De Filippi. “Quello che hai comporta che tu stia ferma per tre settimane…Non c’è nessuna operazione, ma devi stare ferma per tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara” le ha detto Maria.

E ancora: “Nella vita di un ballerino, che usa il proprio corpo, questo può capitare…succede. Ci dispiace tanto, credimi, ma non possiamo fare finta di niente. Il prossimo anno Amici ci sarà e tu sarai una delle allieve, capisco che non è una consolazione. Non sei eliminata, ti devi ritirare”.





Amici 23 il piano di Raimondo Todaro per tenere in gioco Gaia

Gaia ha risposto in lacrime: “Non me lo dire Maria…Non è possibile…ma io già stavo meglio, non me ne voglio andare. Posso provare a vedere come va?! Volevo passare il mio compleanno con loro”. Raimondo Todaro ha provato a trovare una soluzione: “Gaia siamo qui perché sono stato informato dlla situazione, devi stare ferma tre settimane e di conseguenza devi ritirarti”.

“Ho pensato a una soluzione, ne ho già parlato con Anna, è stata fatta tanti anni fa…ovvero trovare una ragazza che balli al posto tuo finché non ti rimetti. Se ti rimetti in tempo torni in gara tu, ma se viene eliminata in automatico sei fuori. Questo ti darebbe la possibilità di stare qui e curarti. In questo modo abbiamo una speranza”.

Soluzione che ha scatenato le proteste del pubblico con centinaia di commenti in poche ore. “Questo significa imbrogliare bello mio. Maria, ti prego, non permetterlo”. E ancora: “Cioè la permanenza di una persona infortunata dipende dal talento di un’altra ragazza che magari è 10 volte più brava di Gaia, e di conseguenza si manderanno a casa persone che magari valgono più di Gaia. Tutto il programma è falsato in questo modo. Imbarazzante”. “Maria, sbattilo fuori una volta per tutte!”.