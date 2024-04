Ad Amici 23 il caso Gaia continua a tenere banco. E ora ad intervenire sulla delicata questione ci avrebbe pensato anche Mew, la cantante che ha lasciato il talent show di Maria De Filippi per problemi personali. Parlando della ballerina, è rimasta vittima di un infortunio che non le permetterà di esibirsi per circa 3 settimane. Inizialmente si era ipotizzato il suo ritiro, ma poi Raimondo Todaro ha preso una decisione.

Infatti, l’insegnante di Amici 23 ha invitato Gaia ad accettare la proposta di essere sostituita da un’altra ballerina fino al suo rientro, parliamo di Aurora Ranvestel. Ma proprio Mew, seppur in maniera non esplicita, ha voluto dire la sua sulla questione scatenando altre polemiche. Dunque, la tensione intorno al programma si fa sempre più evidente.

Amici 23, Gaia e le polemiche dopo l’infortunio: ora interviene Mew

Nelle scorse ore ad Amici 23 ci sono stati degli attacchi diretti contro Gaia, infatti alcuni allievi hanno protestato contro questa scelta di effettuare una sostituzione, generando anche la furia di Anna Pettinelli che ha difeso la ballerina. Ora Mew ha scritto un post sul social network X e, anche se la trasmissione di Canale 5 né il nome della studentessa sono stati fatti, tutti hanno pensato che si riferisse proprio a questo tema.

Mew ha infatti postato sull’ex Twitter la seguente frase: “Incredula per la situa sotto molti punti di vista“. E gli utenti hanno subito immaginato che stesse criticando la situazione creatasi in questi giorni ad Amici, scagliandosi contro la vicenda Gaia. Immediatamente sono apparse delle reazioni da parte dei suoi seguaci e vediamo quali sono state le principali.

incredula per la situa sotto molti punti di vista — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) April 11, 2024

Ecco alcuni commenti dal web: “Anche noi, incredula per la proposta oscena di Amici”, “Quel programma è andato letteralmente a rotoli”, “Amore, ma qua siamo tutti increduli”, “Programma al limite dell’assurdo”.