Ad Amici 23 Anna Pettinelli si è letteralmente infuriata contro gli allievi, dopo quello che è successo in queste ore e che hanno coinvolto la concorrente Gaia. Quest’ultima ha avuto un infortunio e alla fine è stata presa una decisione inaspettata. E gli altri hanno iniziato ad avere delle reazioni assurde, che ovviamente l’insegnante non si aspettava assolutamente di vedere.

Nella scuola di Amici 23 Anna Pettinelli si è scagliata contro gli allievi perché non ha accettato assolutamente quello che è successo con Gaia. Si sarebbe aspettata ben altro atteggiamento da parte delle persone coinvolte, invece purtroppo non è andata nel modo giusto. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto la professoressa di canto nelle scorse ore.

Amici 23, Anna Pettinelli contro gli allievi: c’entra Gaia

Dopo che ad Amici 23 si è registrato l’infortunio della ballerina, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno deciso di prendere una decisione che non è piaciuta ad alcuni allievi. Gaia, che dovrà stare ferma tre settimane, verrà rimpiazzata temporaneamente prima di ritornare a danzare. Ma molti studenti hanno protestato contro questa scelta e allora la speaker radiofonica non ci ha visto più.

Anna Pettinelli ha scritto: “I tuoi sentimenti, le tue aspettative, la tua prospettiva, la possibilità di entrare a ballare dentro Amici, quello che senti, i tuoi conflitti vengono completamente accantonati nell’eventualità che arrivi a ballare per te una ballerina più brava di te. Quindi tu non eri certo una minaccia e gli andava benissimo che ci fossi tu. Eliminata oppure ritirata perché stai male, bene uno in meno. Ma no, arriva una e forse questa è brava e mette a rischio uno di loro, o almeno uno di quelli che si sono lamentati”.

Gaia commenta così le parole dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/mRVtfg3IaW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024

E poi l’insegnante, che ha criticato gli studenti per le parole contro Gaia, ha aggiunto: “Quello che sei tu non conta più niente. Nessuno ti chiede cosa pensi, perché sono tutti concentrati sull’altro aspetto, cioè: com’è questa ballerina? Come ballerà? Guai a lei se caccia uno di noi. O se è brava. E quindi, che tu ci sia o non ci sia, che tu rientri o non rientri, non gliene frega niente a nessuno di quelli che si sono lamentati. E Todaro è proprio cattivo per aver pensato di dare una possibilità a Gaia per rimanere nella speranza di recuperare dall’infortunio. Non esistono ballerini e cantanti al di fuori di Amici? Esistono eccome Prendiamone uno a casa, Lazza. Non ha fatto Amici eppure vende, i concerti sono pieni, dischi di platino, un successo pazzesco. Sai qual è il problema? È che forse vi dovreste preoccupare di cantare e di ballare, non di chi avete contro. Non di chi arriva. Perché tanto anche fuori di qui ci sarà sempre qualcuno, dentro o fuori da Amici”.