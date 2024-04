Il pubblico di Amici 23 sa già che dopo il brutto infortunio Gaia deve stare a riposo. Il ché si traduce in un ritiro di fatto, proprio ora che il Serale è nel vivo e le possibilità di arrivare in finale si fanno concrete. Per 3 settimane, questo il responso dei medici, Gaia non potrà ballare. Ma ha accettato la proposta di Raimondo Todaro di avere uno o una sostituta che in pratica gareggerà al suo posto fino a quando non si rimetterà.

Ovviamente se il sostituto in questione sarà eliminato, anche Gaia lascerà per sempre la scuola ma in questo modo potrà cercare di avere una possibilità e magari rientrare in gara invece di ritirarsi subito dalla competizione. E mentre il pubblico fa le sue ipotesi circa il nome di chi farà le veci della ballerina arriva la reazione dei suoi compagni di avventura.

Amici 23, tutti furiosi per la decisione di Gaia

La scelta di accettare la proposta di Raimondo Todaro, che ha diversi precedenti nel talent di Maria De Filippi, ha naturalmente portato a dei commenti in casetta da parte degli altri allievi e molti di loro l’hanno criticata. Da qui è nata una discussione.

Gli allievi rimasti in gara ad Amici 23 non hanno preso bene questo fuori programma. Come mostrano i video che trovate qui sotto si sono detti contrari a questa scelta perché giudicata ingiusta per tutti. Per tutto il giorno non si è parlato d’altro che di Gaia che, dalla sua, ci ha sofferto eccome.

La ballerina, già provata dall’infortunio, è sentita messa da parte da dei compagni a cui ha sempre dato tutto in questi 7 mesi. Non ha visto empatia nei suoi confronti nel momento di difficoltà, a suo avviso hanno pensato solo a loro stessi e alla vittoria del talent. Gaia c’è rimasta tanto male al punto da non voler nemmeno discutere, ma decidere di restare per un po’ da sola.