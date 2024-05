Angelina Mango, arriva l’annuncio bomba. Sono giornate intense e di grandi soddisfazioni per la cantante arrivata seconda nella scorsa edizione di Amici (ma vincitrice della categoria canto, ndr). Per lei, figlia d’arte, è nata dall’amore del celebre cantautore Pino Mango e Laura Valente ex voce dei Matia Bazar, è stato un cammino entusiasmante. Con la determinazione e il talento è riuscita a conquistare tutti.

Perfino quelli che le rinfacciavano di essere una ‘raccomondata’. Voci che si sono sbriciolate di fronte al successo strepitoso che questa ragazza di 23 anni è riuscita a conquistare in breve tempo. All’ultimo Festival di Sanremo è arrivata la consacrazione definitiva con il brano “La noia” che ha sbaragliato tutta la concorrenza. Ora Angelina Mango incanta all’Eurovision, ma non è finita, anzi siamo appena agli inizi.

L’annuncio bomba poco prima della finale dell’Eurovision

Nonostante l’errore della Rai che sta creando qualche grattacapo (leggi articolo sopra, ndr), Angelina Mango continua il suo percorso di crescita. All’Eurovision è tra le migliori, almeno secondo il Corsera: “”Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa”. Cantato e fatto. Per la sua esibizione sul palco con cinque ballerine, Angelina Mango si ispira al testo della sua canzone, rami intrecciati, rose e spine. Vediamo se tra due giorni risorge al primo posto”.

E adesso, proprio mentre tutto intorno a lei brilla, arriva l’annuncio bomba. È la stessa Angelina Mango a farlo sapere a tutti dal suo profilo social: il suo primo album “Poké Melodrama” esce il 31 maggio. Il disco, che contiene 14 tracce, arriva dopo i due Ep del 2020 e 2023, “Monolocale” e “Voglia Di Vivere”. Tra i brani troviamo “La Noia”, “Fila Indiana”, “Che t’o dico a fa’” e “Smile”.

Ad autunno parte il tour europeo. La cantautrice lucana ha annunciato un tour che la porterà in sei città europee. Il 30 ottobre sarà di scena all’Hansa a Monaco di Baviera, poi Colonia il 1 novembre, Londra il 3, Bruxelles il 4, Parigi il 9. Si chiude l’11 novembre a Barcellona. Prima, però, ecco le date in Italia: a ottobre sarà a Roma, Napoli, Molfetta, Milano, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale. Che spettacolo!

