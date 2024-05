“Purtroppo era nell’aria”. Eurovision, si mette male per Angelina Mango: la notizia è ufficiale

Eurovision, la puntata di ieri ha lasciato l’amaro in bocca a Angelina Mango. La scoperta stamani al risveglio nonostante fiumi applausi per un’esibizione (la migliore della seconda serata), che ha colpito tutti. Tantissimi i commenti piovuti: “Non so se lo avete notato, ma non fa mai una pausa nel canto ed è comunque perfetta, incredibile!”, si legge tra tanti commenti. E ancora: “fantastica presenza sul palco”, “la grinta” ma anche “l’assoluta professionalità di una ragazza ancora molto giovane”.

“Meriterebbe il primo posto”, il commento più gettonato, insieme ai tantissimi elogi per l’Italia e la scelta degli artisti mandati negli anni all’Eurofestival: “L’Italia è sempre garanzia di qualità”, “non delude mai”, “ottima scelta ancora una volta”, “ormai sono anni che ho un’unica certezza, l’Italia almeno nelle Top 5 per meriti evidenti”, “meravigliosa Italia, sempre performer fantastici”.





Eurovision, Angelina Mango scivola fuori dalla top 5

Alla vigilia era intervenuto anche Cristiano Malgioglio. “La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin. Ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram”.

Eppure non tutto sembra andare nel verso giusto. Una notizia che, dopo il 40% dei voti che Israele, era nell’aria. “Eden Golan con la sua Hurricane è balzata dal settimo al secondo posto, così come l’Irlanda con Bambie Thug è salita dall’ottavo al quinto posto. Purtroppo invece Angelina Mango con la Noia è scivolata fuori dalla top 5, dalla quarta posizione alla sesta”, racconta Biccy. Una notizia che ha gettato nello sconforto i fan di Angelina.

La nuova classifica è stata quindi:

1 Croazia Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

2 Israele Eden Golan – Hurricane

3 Svizzera Nemo – The Code

4 Ucraina a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

5 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue

6 Italia Angelina Mango – La noia

7 Francia Slimane – Mon amour

8 Paesi Bassi Joost Klein – Europapa

9 Grecia Marina Satti – Zari

10 Finlandia Windows95man – No Rules!