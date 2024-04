Amici 23, l’imprevisto che non ci voleva. Nel vivo del Serale, a causa di un infortunio al ginocchio, Gaia è costretta a stare ferma tre settimane. Un grosso problema per il proseguimento della gara, pertanto l’unica soluzione era quella del ritiro. Prima però della proposta di Raimondo Todaro, ossia quella di sostituirla con un altro ballerino fino al suo rientro. Il tutto si è scoperto nel daytime di mercoledì 10 aprile, a poche ore dunque dalla registrazione che di solito cade il giovedì.

Nella striscia quotidiana che precede la puntata di Amici 23, che il pubblico vedrà in onda come di consueto il sabato sera, Gaia ha preso coscienza del fatto che non potrà ballare ma anche della soluzione avanzata dal suo maestro di danza. D’accordo con la produzione, Raimondo Todaro ha chiesto di poter sostituire Gaia con un altro ballerino nel periodo di riposo.

Gaia sostituita ad Amici 23, spunta il nome

Ovviamente se il sostituto in questione sarà eliminato, anche Gaia lascerà per sempre la scuola ma in questo modo potrà cercare di avere una possibilità e magari rientrare in gara invece di ritirarsi subito dalla competizione. La ballerina ha accettato questa proposta, ma la domanda è: chi farà le sue veci in pista per 3 settimane, salvo eliminazione?

Al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte della redazione di Amici 23, solo ipotesi dei telespettatori ma un video rende concreta la possibilità che il sostituto di Gaia possa essere Nicholas, l’ex allievo del talent che prima era di Todaro e dal Serale ha fatto parte del team di Emanuel Lo.

Nicholas è stato eliminato nel corso della seconda puntata ma ha appena pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui si trova nel giardino della casetta di Amici 23 ed è microfonato. Nella clip invita i fan a fargli delle domande ma la sua presenza lì con tanto di microfono ha indotto molti a pensare che il motivo sia proprio quello di dare manforte a Gaia. Andrà così o è semplicemente un vecchio video che però il ballerino non aveva mai postato prima?