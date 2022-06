Amici 22, chi saranno i nuovi professori? Secondo le ultime indiscrezioni la squadra sarebbe fatta. Un mese esatto fa l’edizione 21 si era chiusa con la vittoria di Luigi Strangis. Una vittoria alla quale non erano state risparmiate le critiche a cominciare da quelle di Rita Pavone. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale di Amici 21 -, ma non avere delle grandi voci”.



E Luigi infatti è un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto. Ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks”. Talento sì, ma per il primo posto c’era altro da votare. Anche Anna Pettinelli aveva spiegato come Luigi sarebbe stato incensato dai 3 giurati al talent Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, per il semplice fatto di suonare la chitarra. Nessun merito tolto al vincitore di Amici, ben inteso, ma una piccola frecciata ai giudici.





Amici 22, ecco chi saranno i nuovi professori



Anna Pettinelli che non sarà nel gruppo dei professori. Al suo posto circola il nome di Michele Bravi. Sui siti d’informazione, riporta Blasting news, è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria canto”. Questo gossip, dunque, sostiene che tra meno di 24 ore dovrebbero cominciare i casting per la prossima stagione del format di Maria De Filippi. (Leggi anche “Oddio, che imbarazzo”. In diretta, sotto gli occhi delle telecamere, ecco cosa succede durante il collegamento con il famoso professore. La porta si apre all’improvviso e la figuraccia è servita)



Format che vedrà il resto della squadra dei prof confermata. Dal duo Rudy Zerbi – Alessandra Celentano a Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini che non rinuncerà al teatro. A quasi dieci anni dal debutto nel ruolo, tornerà a interpretare Madre Gothel, in “Rapunzel – Il musical“, dal 2 dicembre all’8 gennaio, nella nuova – e ricca – stagione del teatro Brancaccio, a Roma.



“Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

