In attesa della puntata di Amici 22 di domenica 9 ottobre arrivano le prime anticipazioni rispetto a quanto il pubblico vedrà in tv. Gli allievi di Amici sono tornati in studio per registrare l’appuntamento domenicale. Maria De Filippi chiama a raccolta la nuova classe che si prepara ad affrontare nuove sfide, ma anche gare di canto e ballo che porteranno alcuni a rischiare il banco. A giudicarli, come sempre, i professori di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – e di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Oltre a loro cii saranno anche questa settimana dei giudici speciali.

Gli allievi di Amici 2022 si dovranno esibire in una gara di canto e c’è grande attesa per conoscere chi salirà sul palco dopo Achille Lauro. Stesso discorso per i ballerini che saranno valutati da un professionista esperto della danza. I peggiori di entrambe le classifiche finiranno a rischio eliminazione e starà al proprio professore decidere se interrompere o meno il suo percorso nella scuola.

Amici 22, ecco un provvedimento disciplinare: a rischio i cantanti

Altro momento importante riguarda i compiti speciali per gli allievi della scuola di Amici 22. Di certo non mancheranno quelli assegnati dalla maestra Alessandra Celentano, che dovrà poi decidere le sorti di Ramon, la cui maglia è stata sospesa domenica scorsa a causa di un provvedimento disciplinare. Chi però ha già agito, proprio contro un allievo di Alessandra Celentano, è Raimondo Todaro che ha messo in sfida Gianmarco contro una ballerina da lui selezionata: Claudia. I due affronteranno dunque la sfida nel corso della registrazione c’è attesa per scoprire chi proseguirà il suo percorso nella scuola.

Dalle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Amici News, attraverso SuperGuidaTv, Diana Del Bufalo e Sangiovanni sono stati gli ospiti di questa nuova puntata. Per gli allievi è però arrivato un nuovo provvedimento disciplinare. Pare infatti che a rischio siano nuovamente i cantanti che avrebbero saltato una video lezione.

Al momento la classe di Amici 22 è composta da 19 ragazzi. Si tratta di Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo).