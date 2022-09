Ad Amici 22 si è registrato un momento davvero unico nel suo genere, con Alessandra Celentano protagonista. Infatti, nel daytime del 26 settembre lei si è fatta vedere con delle mutande leopardate in mano e si è poi capito cosa sia realmente successo. Un allievo ha innanzitutto deciso di scriverle una lettera, che è iniziata così: “Cara Maestra Celentano, le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento”.

Il sito Novella 2000 ha poi riportato altre frasi, presenti in questa missiva. Ad Amici 22 Alessandra Celentano è quindi rimasta con queste mutande leopardate per una ragione ben precisa, di cui vi parleremo tra poco. La lettera è intanto proseguita così: “Le volevo dire un paio di cose. In primis volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti all’interno della casetta le sono risultati poco consoni. E in secondo luogo le volevo dire che è vero che sono un ballerino classico e devo sempre avere un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti”.

Poi la lettera, diffusa nel daytime di Amici 22, riportava ancora: “I fighi di legno che se la tirano o camminano in ‘en dehors’ non mi rispecchiano. Io sono un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare l’eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando. Alcune cose si possono evitare. Ma se io ho iniziato questo percorso ad Amici è anche per mettermi in gioco ed essere me stesso al 100%”. Parlando di Alessandra Celentano e delle mutande ricevute, si è trattato di un regalo di un allievo.

A regalare queste mutande leopardate ad Alessandra Celentano è stato il ballerino Ramon, che ha subito la sospensione della maglia da part dell’insegnante perché si veste sempre in costume e lei non apprezza quel suo look. Il giovane ha quindi donato dei boxer, esattamente un costume da bagno, e la donna ha gradito quel gesto scherzoso. E gli ha anche detto che avrebbe trovato poi la maglia che voleva. Tornando alla lettera scritta per lei, vediamo come Ramon aveva deciso di concluderla.

Ramon aveva anche detto nella lettera alla Celentano: “Purtroppo o per fortuna non bado molto al fatto che mi stiano riprendendo o ascoltando. Perché se dovessi farlo, sarebbe controproducente per il programma. Adesso per sdrammatizzare e per fare pace, le voglio consegnare un regalo. Con la promessa che io Ramon sono un ballerino classico, ma anche un ragazzo un po’ pirla”.