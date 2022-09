Ad Amici 22 Alessandra Celentano è già scatenata contro alcune allieve. Dopo aver fatto piangere Asia Bigolin, l’insegnante di ballo ha criticato duramente anche un’altra ballerina che è a sua volta scoppiata tra le lacrime. La concorrente ha ascoltato con attenzione le parole della nipote del cantante Adriano Celentano e poi, una volta che ha fatto ritorno in casetta, non ce l’ha fatta più ed è crollata emotivamente. Ulteriori reazioni della ragazza ci saranno sicuramente nella puntata del 25 settembre.

Nel corso del daytime di Amici 22, Alessandra Celentano ha avuto un incontro con la studentessa. La concorrente non è subito finita tra le lacrime, ma al termine della conversazione, quando la maestra se n’era ormai andata, ha avuto un momento di crisi davanti ad altri compagni. Asia aveva invece pianto con Raimondo Todaro perché la Celentano ha affermato, senza fare troppi giri di parole: “Non meriti il banco, non sei pronta per questa esperienza perché non hai mai studiato”. Una vera e propria stroncatura.

Amici 22, Alessandra Celentano fa scoppiare in lacrime un’altra concorrente

Quando durante il daytime di Amici 22 si è fatta luce sulla lezione di Alessandra Celentano, si è notato un atteggiamento della maestra molto negativo nei confronti della giovane, scoppiata in lacrime. La concorrente è stata ritenuta poco adatta al suo tipo di danza: “Devo dirti che il tuo fisico non va bene. Sei troppo gonfia”, ha ammesso la maestra. E l’ha invitata a lavorare in maniera molto dura affinché possa migliorare la sua forma. La giovane ha abbassato la testa e ha ascoltato in silenzio queste critiche.

E poi l’allieva in questione, che è la ballerina Rita, ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a piangere: “Piango perché so che è vero e, anche se ho fatto di tutto, non ce la faccio a migliorarmi”. Quindi, se l’è più che altra presa con se stessa e non con Alessandra Celentano. Ci sono state anche diverse reazioni degli utenti sotto il video, postato dalla pagina ufficiale di Amici 22. Ci sono davvero tantissimi utenti che invece apprezzano le doti della ragazza, che dovrà adesso convincere del tutto l’insegnante.

Ecco alcuni dei commenti social del pubblico: “Le darei un abbraccio molto forte”, “Lei bravissima, mi piace tantissimo”, “La migliore tra le ballerine là dentro”, “Rita farà tanta strada, ne sono sicurissima”. E sono anche apparsi dei commenti contro Alessandra Celentano: “Ma proprio no, la Celentano non ha limiti. Fermatela”, “Ma lei sarebbe gonfia? Ma per favore”.