Momenti di grande tristezza ad Amici 22. La responsabile dell’accaduto è la maestra Alessandra Celentano, che ha fatto scoppiare in lacrime un’allieva. Il pubblico ha potuto assistere a questa vicenda grazie al daytime di venerdì 23 settembre. La ragazza in questione ha poi avuto un dialogo con Raimondo Todaro e in diverse occasioni, durante questo suo incontro, ha continuato a piangere. Sconforto totale per lei, che dovrà ovviamente adesso ricaricare le batterie per rispondere a dovere.

Ad Amici 22 Alessandra Celentano ha già individuato colei che non dovrebbe più rimanere nella scuola di Maria De Filippi. E le lacrime dell’allieva sono fuoriuscite copiose, quando ha letto soprattutto una lettera molto forte scritta dall’insegnante: “Non meriti il banco, non sei pronta per questa esperienza perché non hai mai studiato”. Una vera e propria stroncatura nei confronti della concorrente, la quale avrà l’arduo compito di far cambiare completamente idea alla Celentano, cosa estremamente complicata.

Amici 22, Alessandra Celentano fa scoppiare in lacrime l’allieva Asia

In particolare, la concorrente di Amici 22 è criticata duramente da Alessandra Celentano perché non sarebbe affatto in grado di affrontare questa avventura televisiva, avendo appreso il ballo esclusivamente da sola e attraverso dei filmati di Youtube, senza che abbia dello studio alle spalle. Dunque, ha fatto scoppiare in lacrime l’allieva in questione, che tra l’altro sarà tenuta a svolgere un compito impegnativo, su indicazione proprio della maestra. E la sua esibizione sarà visibile domenica 25 settembre.

Ad aver pianto e ad essere stata distrutta a parole da Alessandra Celentano è l’allieva di Amici 22, Asia Bigolin. E, stando alle anticipazioni della prossima puntata che è già stata registrata, domenica 25 settembre continueremo a vedere un’insegnante ancora insoddisfatta, ma Todaro avrebbe ugualmente confermato la presenza della giovane perché ha intravisto dei miglioramenti. E quindi la sua maglia è stata riconfermata dal maestro, che ha ancora tanta voglia di puntare sulla ballerina.

Maria De Filippi ha inoltre lanciato un avvertimento agli allievi di Amici: “Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare”. E vedremo se tutti rispetteranno queste indicazioni della conduttrice.