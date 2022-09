“Vi ho avvertiti”. Amici 22, nervi già tesi: da Maria De Filippi ultimatum agli allievi

Amici 22, Maria De Filippi lancia un appello agli studenti. Sono giorni già pieni per i nuovi allievi della scuola e non mancano i colpi di scena come la decisione di Emanuel Lo e Raimondo Todaro di dare un voto scarso al ballerino Ramon. Nel dettaglio Ramon (ballerino classico) ha scoperto che se la sua entrata se l’è meritata grazie ad un 8 della Celentano, Todaro e Lo gli hanno rifilato rispettivamente un 5 e un 4. Ed è subito andato all’attacco.



“Non me lo aspettavo. Ero abbastanza convinto di essere tra i primi. La prima cosa che mi è venuta in mente ok non è nel loro stile la danza classica, poi comunque mi sono presentato con repertorio, questa cosa mi ha penalizzato. Non rientra nel loro gusto e quindi è normale che loro scelgano più una persona che balli hip hop o latino. Non lo trovo molto professionale onestamente, ci devono essere delle motivazioni solide e intelligenti”.

Amici 22, appello di Maria De Filippi agli allievi



Opinione che sembra essere condivisa anche dai fan sul web che hanno sparato a zero. Tra i tanti spunti c’è anche il ritorno id Mattia Zenzola. A supporto del giovane è arrivato, fra gli altri, il messaggio di incoraggiamento di Christian Stefanelli. “Sei cresciuto, maturato, fatto progressi, ti sei impegnato senza perdere mai l’obiettivo – scrive Christian –. Hai avuto costanza nel fare ciò che ami senza arrenderti mai, anche là dove c’era un ostacolo”.



E ancora: “Sei tornato lì più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò che il percorso ti metta davanti”. Un percorso che Mattia condividerà con tanti amici che Maria De Filippi ha avvertito. Nell’ultimo daytime Maria De Filippi ha voluto mettere le mani avanti e lanciare loro un avvertimento sulla vita in casetta.



“Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare…”. Così mentre sale l’attesa per la seconda puntata di Amici 22, tra gli ospitiAnnalisa, ex allieva del talent show oggi cantante di successo. E anche Ornella Vanoni, chiamata a giudicare i giovani talenti per la classifica canto.

