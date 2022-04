“Dopo questa, addio”. Amici, Nunzio supera se stesso con la maestra Celentano Televisione

Ormai fanno uno show a parte. L’insegnante di danza Alessandra Celentano e l’allievo Nunzio, della squadra di Cuccarini e Todaro, fanno ancora parlare. Il talent show di Maria De Filippi Amici, giunto alla 21esima edizione, è alle battute finali. Nell’ultima puntata di sabato 2 aprile gli eliminati sono stati John Erik e Leonardo Lini. Il primo ha lasciato di stucco il pubblico, e soprattutto gli ormai ex compagni di avventura, con un messaggio tanto semplice quanto potente: “Rubate con gli occhi, con le orecchie. Prendete più informazioni possibili da chiunque e divertitevi. Questa è una bellissima esperienza, godetevela fino all’ultimo”. Il secondo, invece, c’è rimasto malissimo: “Avrei voluto proseguire la gara”. Per lui il conforto della mamma con la quale si è fatto immortalare in un Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Lini (@leonardolini)





Ma parlavamo di Alessandra Celentano e Nunzio. Per chi si fosse perso le ultime puntate l’insegnante ha criticato aspramente lo stile e le qualità del ballerino siciliano. Tanto da definirlo “coatto” (cioè volgare, rozzo, privo di gusto, ndr). L’allievo le ha risposto con un divertente video tutorial, anzi ora sono diventati due, in cui invita l’insegnante a ‘farsi una cultura’ sui balli latino-americani e sul suo personale concetto di ‘eleganza’. La risposta dell’insegnante non si è fatta attendere, ma la sua battuta ha generato un vespaio di polemiche.

Dopo le danze latino-americane ecco i balli standard. Nunzio stavolta si è superato. E ha ballato nientemeno che con la stessa Alessandra Celentano. O meglio, con un manichino con il volto e le sembianze della celeberrima maestra di Amici 21. Il video è davvero surreale: il giovane ballerino infatti spiega alla maestra-manichino cosa sia un valzer viennese. E il web è letteralmente esploso.

In migliaia hanno apprezzato il video. Tanti si sono divertiti. Anche se qualcuno critica l’eccesso di sicurezza di Nunzio: “Attenzione caro Nunzio, per quanto sia simpatico, la linea tra la simpatia e l’arroganza è sottile…”. Ma molti sono dalla sua parte: “Dopo questa, addio”, e “Farà pure i teatrini ma almeno è competente veramente nella tecnica di molti balli, insegna bene e fa anche ridere, cosa c’è di meglio?”. E già. Ma chissà come reagirà adesso la maestra Alessandra Celentano. Mmh, non si finisce qui, mi sa.

“Salta e cambia”. Amici 21, Maria De Filippi costretta a prendere la decisione sulla finale