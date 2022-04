Chi non conosce la maestra di Amici 21 Alessandra Celentano? La ballerina e coreografa, nipote del ‘molleggiato’ Adriano, è una delle colonne del programma di Maria De Filippi. I suoi scontri con gli allievi e soprattutto con i colleghi, specialmente Raimondo Todaro di recente, sono cult. I due non se le mandano certo a dire e tra un “Cafone” e uno “Stai calma” non ci si annoia mai. Non che il Serale avesse bisogno di ulteriore adrenalina, ma tant’è.

Intanto la Celentano ultimamente ha preso di mira anche un altro bersaglio, ovvero il ballerino Nunzio. Diverse le incomprensioni tra i due, tanto che ad un certo punto il giovane ha voluto fare un ‘regalo’ all’insegnante. Si tratta di un video tutorial in cui l’allievo spiega cosa è per lui l’eleganza nel ballo latino-americano. In questo modo volendo rispedire al mittente l’accusa di essere ‘coatto’ che Alessandra Celentano gli ha poco carinamente lanciato.





Dopo aver visto il tutorial, comunque, Alessandra Celentano ha affermato di aver apprezzato l’ironia di Nunzio. Insomma il video ha riscosso successo. Solo che l’insegnante ha fatto una battuta che ha provocato la reazione sdegnata di pubblico e fan del ballerino. La maestra infatti ha voluto scherzare dicendo: “Lo voglio bene” ironizzando sul fatto che Nunzio non parli correttamente l’italiano. Maria l’ha ripresa, ma Alessandra ha rincarato la dose affermando che è naturale che il ballerino sbagli in quanto è siciliano.

Maria De Filippi ‘bacchetta’ Alessandra Celentano

Sentite queste cose Maria De Filippi ha contraddetto Alessandra Celentano ricordando come tanti artisti siciliani abbiano in realtà raggiunto il successo proprio grazie alla loro cultura. L’insegnante, forse consapevole di averla detta grossa, ha tentato di salvarsi in calcio d’angolo. E allora ecco gli elogi alla Sicilia e ai suoi abitanti. Ma per molti ormai era troppo tardi.

Detto che ormai i faccia a faccia tra Nunzio e Alessandra Celentano sono diventati un momento imperdibile del talent, la battuta della maestra non è passata inosservata. C’è chi la accusa apertamente di razzismo: “Signora Celentano non si permetta proprio a nominare la Sicilia e i siciliani, razzista che non è altro”. “Da Palermitana e da Siciliana sarei felice di sottopormi a un esame di lingua italiana insieme alla signora Alessandra Celentano. Certe offese non possono essere tollerate” dice un’altra. E intanto sui social gli utenti commentano

