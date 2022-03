Amici, Amici, ma quali Amici? Nel talent show di Maria De Filippi giovani talenti nella musica e nella danza si sfidano a suon di pezzi e performance da brividi. Non a caso di anno in anno i vincitori, ma non solo loro, riescono ad affermarsi anche fuori dalla scuola del programma. Ma prima di uscire ci sono da affrontare i giudici, i verdetti, le tensioni in casetta e per qualcuno pure le bordate degli insegnanti. Alcuni dei quali sono tosti parecchio.

Tipo Alessandra Celentano. Una vita dedicata alla danza, la nipote di Adriano non riesce proprio a smorzare i toni. Se un allievo non le piace, pardon se lo ‘stile’ di un allievo non le piace, glielo dice chiaro e tondo. Prendete Nunzio. Già con Raimondo Todaro l’insegnante si è scontrata. Il ballerino, infatti, ha chiesto ufficialmente alla produzione del programma di nominare altri giudici di latino americano. Tutto per Nunzio. Una scelta che ha mandato in bestia la Celentano. E pure la giudice di latino Nancy Berti.





“Tutto si può dire meno che è elegante. A me sembra coatto”. Questa la scudisciata di Alessandra Celentano all’indirizzo di Nunzio. Che però, forte della sua passione e dei risultati raggiunti con il suo modo di ballare, ha risposto alle critiche invitando l’insegnante a rivedere il suo giudizio. Come? Ma è semplice, con un tutorial!

“Maestra Celentano Buongiorno”. Nunzio esordisce così nel video pubblicato dal profilo ufficiale di Amici. “Quello che sta per vedere è un tutorial delle danze latino-americane per farle capitare meglio quello che è il nostro mondo. Dato che come da lei accennato non è un’esperta del nostro campo. Se leggete il titolo c’è scritto ‘Il savoir-faire di Nunzio’ perché, come vede, per affrontare un tutorial io vengo in giacca. Proprio per rimarcare il concetto che Nunzio non ha classe. Io ci rifletterei un pochino..”.

“Questo è il mio savoir-faire, cioè il saperci fare – dice sornione il ballerino – Non bisogna per forza la classe deve essere una persona pacata, elegante… ma può essere anche come Nunzio. Come dice lei spavaldo, arrogante. Nel modo giusto”. E via, l’allievo mostra i passi della Rumba. Lo fa da un lato con umiltà: “Faccio le basi, perché come dice le chi sa bene le basi può affrontare di tutto”. Ma poi non riesce a trattenere un sorrisetto quando lancia la frecciatina: “Dei semplici passi che sono comprensibili anche a lei…”.

