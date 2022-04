Gli ultimi giorni sono stati un condensato di emozioni. Amici 21 è giunto alla sua fase conclusiva e presto il pubblico conoscerà il vincitore di questa entusiasmante edizione. Nell’ultima puntata Leonardo Lini e John Erik hanno dovuto salutare gli altri allievi. Per loro l’avventura nel talent show è finita. Molto profonde le prime parole di John subito dopo aver saputo dell’eliminazione.

“Rubate con gli occhi, con le orecchie – ha detto il ballerino alla platea – Prendete più informazioni possibili da chiunque e divertitevi. Questa è una bellissima esperienza, godetevela fino all’ultimo”. Un messaggio positivo e pieno di vita, nonostante la ‘batosta’ appena ricevuta. Inoltre l’ultima puntata è stata caratterizzata dall’ultimo saluto all’amico Piero Sonaglia (VIDEO). L’aiuto regia, sempre al fianco di Maria De Filippi in tantissimi suoi programmi, è deceduto sabato scorso, a soli 51 anni, lasciando di sé un bellissimo ricordo.





Nelle ultime ore, in ogni caso, è arrivata una notizia importante per i numerosi telespettatori appassionati del programma di Maria De Filippi. Come molti sapranno il Serale di Amici 21 conta in tutto nove puntate. La prima è stata trasmessa il 19 marzo, mentre sabato scorso è andato in onda il terzo appuntamento. E la finale? Beh, inizialmente era prevista per sabato 14 maggio. Ma qualcosa è cambiato.

Proprio il 14 maggio, infatti, Rai1 trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest. La kermesse musicale che l’anno scorso è stata vinta dai Maneskin e che quest’anno si svolgerà in Italia. Così, secondo quanto riportato da Blasting News, sembra che Maria De Filippi e i suoi abbiano deciso di non entrare in diretta concorrenza con un evento del genere. Per questo motivo l’ultima puntata di Amici 21 potrebbe essere posticipata di un giorno, dunque a domenica 15 maggio.

Sembra esclusa l’ipotesi di una trasmissione della finalissima di Amici 21 a sabato 21 maggio. In quell’occasione è infatti previsto, sempre su Rai1, uno speciale dedicato a Raffaella Carrà. Dunque anche in quel caso Maria preferirebbe evitare la sovrapposizione con il suo show. Sicuramente ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni.

“La mia ragazza”. Amici, il coming out della cantante con la nuova fidanzata