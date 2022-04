“Cercherò sempre i tuoi occhi”. Lacrime di dolore a Amici 21: il ricordo spezza cuore di Maria De Filippi

“Per sempre con noi. Ciao Piero”. Con queste parole il regista Roberto Cenci ha dato l’annuncio che nessuno nel mondo della televisione avrebbe voluto leggere. Piero Sonaglia, volto notissimo nei dietro le quinte di molti programmi, è morto sconvolgendo familiari, amici e i tanti che hanno lavorato con lui. A cominciare da Maria De Filippi che infatti in queste ore ha voluto dedicargli un messaggio dal profilo fb di Amici.

“Fa davvero malissimo – scrive la conduttrice – La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.





Proprio nell’ultima puntata del Serale di Amici su Canale5, sabato 2 aprile, Maria De Filippi ha voluto ricordare il collega Piero Sonaglia con un video tributo. Una carriera lunghissima la sua, fin da quando aveva 21 anni con “La Corrida” , il celebre programma di Corrado. Poi l’ingresso nel mondo della Fascino e i numerosi programmi con Queen Mary, da Uomini e Donne a Tu si Que Vales e molti altri. Rispettato da tutti nel suo lavoro il pubblico lo ha visto in tante puntate sempre al suo posto come assistente di studio.

In una intervista al mag di UeD del 2019 fu lo stesso Piero Sonaglia a descrivere il suo lavoro con queste parole: “Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio. Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”.

Davvero una perdita grave per la trasmissione Amici e i suoi protagonisi. Lo spettacolo, però, non si ferma. Nella puntata, conclusasi con il commovente ricordo di Piero Sonaglia, sono stati eliminati due ballerini John Erik De La Cruz e Leonardo Lini. Ospiti sono stati Nino Frassica con l’immancabile Amici Senior e il cantante Fabrizio Moro. Assente invece il giudice Stash, positivo al Covid e sostituito da Sabrina Ferilli.

