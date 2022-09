Ancora Amadeus a condurre le serate di Arena 60 70 80 e 90, lo show musicale che andrà in onda da sabato 17 settembre per tre appuntamenti, in prima serata. In tutto sono previsti ben 47 cantanti su uno dei palcoscenici più prestigiosi italiani. Amadeus porta a Verona quattro decadi di musica e fa esibire i cantanti che con i loro successo hanno caratterizzato quei decenni e hanno fatto ballare ed appassionare il pubblico.

Come per la prima edizione, Amadeus tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist, un meraviglioso diario sentimentale articolato anche dai suoi incontri con gli ospiti. Hit prodotte in Italia diventate successi planetari, canzoni d’autore e brani internazionali che hanno fatto ballare l’Italia e il mondo intero.





Amadeus lite con Ornella Vanoni durante Arena 60 70 80 e 90

Nella serata di martedì 13 settembre si è esibita anche Ornella Vanoni e durante lo spazio a lei dedicato si è vissuto un battibecco con Amadeus. Le immagini della diatriba sono state pubblicate in esclusiva su Instagram da Biagio D’Anelli che ha spiegato che cosa è accaduto. Alcuni utenti che hanno visionato il video e che erano presenti all’Arena, hanno confermato che effettivamente c’è stato un botta e risposta tra Amadeus e Ornella Vanoni.

“Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi”, ha scritto su Instagram Biagio D’Anelli, a corredo del filmato in cui è stato immortalato il bisticcio: “Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1 – ha aggiunto l’ex concorrente del GF Vip 6 -. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si ribella”.

Qualche anno fa Amadeus e Ornella Vanoni erano stati protagonisti di un divertente siparietto durante il programma “Ora o mai più” che andava in onda sul Rai1 con tanti volti noti della musica italiana. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia trasmissione. Sei pronta per questa avventura?”, ha esordito Amadeus. “Sì, spero solo di non addormentarmi perché di solito verso le 10 e mezza ho un crollo”, ha risposto scatenando le risate in studio e tanti commenti sui social.

