“È tutto confermato”. Amadeus, la voce era nell’aria. Ma ora c’è la certezza con tanto di dettagli

Ora c’è anche la conferma e per Amadeus la soddisfazione è sempre più grande. Il conduttore televisivo, che sarà anche direttore artistico per altre due edizioni del Festival di Sanremo, è un punto di riferimento della Rai, che ormai punta tutto sulle sue qualità professionali. E infatti proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia molto importante che ribadisce, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che Amedeo Sebastian è un perno della tv pubblica e lo continuerà ad essere anche in futuro.

Lo scorso 16 aprile, ultimo giorno in cui i vip hanno giocato a ‘I Soliti Ignoti’ prima dei concorrenti non famosi, c’è stato uno sketch tra Amadeus e Leonardo Pieraccioni. Ama ha detto: “Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa”. Poi Pieraccioni ha commentato: “Quelli sani di mente, non come noi?”. A questo punto Amadeus ha aggiunto con un po’ di ironia: “Soprattutto quelli che conoscono perfettamente il gioco, perché insomma…”. Ma veniamo al presente.





Amadeus confermato con ‘Arena 60 70 80 90’

A riferire una vera e propria bomba è stato il sito ‘TvBlog’, che è stato in grado di fornire dei dettagli parecchio interessanti. Il presentatore televisivo sarà infatti protagonista nuovamente di una trasmissione molto attesa, ma bisognerà comunque aspettare la fine della stagione estiva. Nonostante manchino ancora alcuni mesi, è già stato possibile apprendere cosa farà prossimamente e soprattutto quando. Sono venute fuori tutte le date, in cui avremo il direttore artistico di Sanremo alla guida di questo programma.

Ebbene sì, in prima serata su Rai 1 Amadeus è stato confermato come timoniere della trasmissione ‘Arena 60 70 80 90’. Il format musicale, che tanto è piaciuto ai telespettatori nei mesi scorsi, ha avuto un’aggiunta, infatti saranno presenti brani degli anni Novanta. ‘TvBlog’ ha anche rivelato le date: il programma durerà tre puntate e partirà dal 17 settembre. Ultimo appuntamento previsto per il primo ottobre, mentre dall’8 ottobre dovrebbe essere trasmesso ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci.

Negli ultimi anni, oltre ad aver guidato egregiamente il Festival di Sanremo dal 2020, è stato protagonista con ‘I Soliti Ignoti’ dal 2017. Quest’anno ha anche presentato ‘Affari tuoi – Formato famiglia’, mentre la prossima estate condurrà su Rai2 un talent dedicato ai ragazzi di strada. E poi in autunno lo vedremo all’opera nel programma musicale, che sarà sicuramente molto seguito.

