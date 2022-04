In tanti lo hanno notato, ma quella del 16 aprile de I soliti Ignoti, è stata l’ultima puntata con i personaggi vip. Fino ad ora infatti, i telespettatori hanno assistito alla presenza di un ospite vip al quiz condotto da Amadeus su Rai 1. Durante questa puntata, l’ospite d’onore è stato il comico toscano Leonardo Pieraccioni, che in questi giorni è impegnato nella fase promozionale del suo nuovo film insieme a Sabrina Ferilli, intitolato Il Sesso degli Angeli.

Eppure questo format finisce con lui: dalla prossima puntata le cose cambiano e a partire da domenica 17 aprile, il programma di Amadeus non ospiterà più personaggi del mondo dello spettacolo in veste di concorrenti. Finalmente a partecipare alla trasmissione saranno infatti solo ed esclusivamente concorrenti sconosciuti, insomma, persone ‘normali’. A riferirlo a tutti è stato proprio Amadeus: “Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa”. Poi Pieraccioni ha commentato: “Quelli sani di mente, non come noi?”.





Amadeus, la stoccata al vip de I soliti ignoti: “Almeno conoscere il gioco”

A questo punto Amadeus ha aggiunto con un po’ di ironia: “Soprattutto quelli che conoscono perfettamente il gioco, perché insomma…”. Una punzecchiata che ha fatto impazzire il pubblico, abituato ad ascoltare il conduttore a spiegare il gioco ogni giorno. In effetti, chi segue il programma sa che ultimamente per il conduttore stava diventando un calvario.

Come molti avranno notato, avere un concorrente vip in trasmissione, infatti, è di certo un’occasione aumentare gli ascolti. Il fatto che molto spesso gli ospiti (per quanto dicessero il contrario) non avevano la benché minima idea del funzionamento del programma, per la pazienza di Amadeus.

Tanti i vip che nel corso degli anni hanno fatto delle pessime figure dimostrando di non conoscere la trasmissione di Amadeus. Oltretutto molti fan del programma erano oramai stufi di dover ricominciare tutto da capo ogni giorno. La scelta quindi sembrava doverosa.

“Stop per Pio e Amedeo”. Ufficiale: la notizia arriva direttamente da Mediaset