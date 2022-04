“Stop per Pio e Amedeo”. Ufficiale: la notizia arriva direttamente da Mediaset

Emigratis è il format tv che ha permesso a Pio e Amedeo di farsi conoscere dal grande pubblico. Tra il 2016 e il 2018 le avventure dei due comici foggiani sono state proposte su Italia1 e hanno avuto un grande successo che li ha proiettati verso uno show in prima serata, Felicissima Sera. Il trucco di Emigratis era quello di farsi ospitare, senza chiedere il permesso, da personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo, legati all’Italia ma, appunto, emigrati all’estero.

Pio e Amedeo hanno viaggiato da Ibizia e Formentera a New York, passando per gli Emirati Arabi, Los Angeles, Miami, Monte Carlo, finendo poi a Foggia, i due comici hanno “scroccato” da chiunque: in ordine Paolo Bonolis, Quentin Tarantino, Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Gigi D’Alessio, Elisabetta Canalis e chi più ne ha più ne metta. Un programma fortunato in fatto di ascolti, ma soprattutto capace di creare i personaggi di Pio e Amedeo come coppia comica.





Emigratis, torna in autunno il format di Pio e Amedeo

Il ritorno di Emigratis in tv era previsto per questa primavera, almeno stando a quanto si leggeva sui listini pubblicitari resi noti sul sito di Publitalia. La coppia, che l’anno scorso aveva alimentato enormi polemiche e riscosso un consistente successo con Felicissima Sera, è stata in giro per il mondo per la nuova stagione di Emigratis. Tuttavia pare che ci sarà uno slittamento per quanto riguarda la programmazione: Pio e Amedeo torneranno con Emigratis, ma in autunno.

Ad annunciare lo spostamento di Emigratis dalla primavera all’autunno del 2022 è il sito di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, che in una variazione ai palinsesti per la prossima primavera specifica lo spostamento di Emigratis ai mesi autunnali. La scelta può dipendere da diversi fattori riconducibili a tempistiche di produzione oppure a un prolungamento dell’Isola dei Famosi che va in onda proprio il giovedì, il giorno in cui sarebbe andato in onda Emigratis. Un’eventuale proroga del reality permetterebbe a Canale 5 di spalmare i costi di produzione del reality e conservare una prima serata di punta per l’inizio della prossima stagione.

Al momento i due comici foggiani Pio e Amedeo non fornito particolari dettagli dei loro viaggi “a scrocco” in giro per il mondo. Un’anticipazione è comunque arrivata grazie a un video pubblicato su Instagram dall’ATP di tennis che ha svelato involontariamente una visita dei due comici a Matteo Berrettini a Miami, mentre il tennista italiano si preparava all’importante appuntamento della stagione tennistica (che poi è stato costretto a saltare per via di un infortunio).

