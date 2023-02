Un grande annuncio, proprio durante le ore di C’è Posta per te. A farlo è Alessia Quarto, una delle regine indiscusse della scorsa edizione. Ricorderete la sua vicenda col marito Giovanni che voleva riappacificarsi dopo il tradimento. Il colpo di scena quando il pubblico ha scoperto che la donna con cui l’aveva tradita era la cugina di Alessia. Lei allora era uscita sola dal programma, senza più risentirlo.

Alessia non ha mai avuto l’intenzione di perdonarlo e, infatti, ha subito chiuso la busta. C’è da dire che neanche a distanza di anni, come poi ha raccontato la protagonista, c’è stato un tentativo di chiarimento. Ora però la gran bella notizia arriva a distanza di due anni e a raccontarlo è proprio lei. Alessia Quarto è incinta per la prima volta. Sono passati tanti mesi dalla partecipazione nello studio di Maria De Filippi e ora la ragazza ha cambiato completamente vita.

Leggia anche: “Non è possibile”. C’è Posta per Te, succede a fine puntata: il pubblico chiede spiegazioni





Alessia Quarto, il grande annuncio durante C’è Posta per te

In primis il matrimonio con Giovanni è ufficialmente archiviato, ma sopratutto presto diventerà anche mamma. Tramite Instagram, Alessia ha voluto far sapere a tutti la grande notizia, mostrando il test di gravidanza, le prime ecografie e alcuni suoi scatti con il pancione. Ha scritto poi: “Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte”.

E ancora: “Sei il mio piccolo grande amore. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere”, ha scritto ad accompagnare il video. Per ora non sappiamo nulla sull’identità del padre del piccolo. Non sappiamo niente neanche il sesso. Da quel poco che emerge è che il papà sia il nuovo compagno della ragazza, ma non si conosce né il suo nome né il cognome.

Finalmente Alessia ha ritrovato l’amore, a cui ha scritto anche una bellissima dedica (mostrando il suo viso di profilo ma senza taggarlo): “Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi. A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei “per sempre” e forse nemmeno nell’ “AMORE” ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno”. Auguri, allora!

Leggia anche: “Pippo Baudo, purtroppo…”. Italia Sì, la triste rivelazione su di lui. Pubblico in lacrime