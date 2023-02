C’è Posta per Te, il pubblico si è accorto di tutto. Un appuntamento imperdibile quello del sabato sera italiano con Maria De Filippi. Ma “qualcosa di strano” avrebbe creato qualche turbolenza nel corso della puntata. Ai fan della trasmissione è saltato tutto subito all’occhio e ovviamente non ci si poteva che chiedere i motivi di un evidente cambiamento.

Qualcosa di strano a C’é Posta per Te, il cambiamento arriva senza preavviso. Un format che ormai tutti conoscono, con step ben precisi e tante sorprese. Ma nel corso della messa in onda del 18 febbraio, il pubblico si è reso conto che mancava qualcosa o meglio qualcuno. Di storia in storia non notare lo stravolgimento era del tutto impossibile.

Leggi anche: “Davvero una brutta notizia”. Maria De Filippi e i suoi fan lo hanno scoperto stamattina





Qualcosa di strano a C’é Posta per Te: il pubblico lo ha notato subito

Storie comuni davanti alle telecamere del programma che spesso hanno la necessità di un incoraggiamento che come tutti sanno proviene spesso dagli ospiti vip. Ed è su questo aspetto che il pubblico si è soffermato: nessun ospite vip ha fatto la sua comparsa in studio nel corso di storie strappalacrime che di base sono anch’esse mancate. un dettaglio che ovviamente non poteva che trasformarsi in un acceso dibattito sui social alla caccia del motivo della decisione.

Se per alcuni utenti non assistere a storie strappalacrime con i vip è apparsa la scelta migliori, per altri l’effetto sorpresa per un programma simile non può essere evitato. Per giustificare la scelta della redazione, non è mancato chi ha ipotizzato che il programma abbia finito il budget, ritrovandosi costretto a rinunciare alle ospitate vip. In ogni caso, per la maggioranza dei telespettatori, la messa in onda del 18 febbraio ha deluso le aspettative.

Ovviamente non è mancato anche chi ha sottolineato che in fondo qualche vip si è presentato, come a inizio puntata Luciana Littizzetto che pare abbia avuto a cuore il futuro sentimentale di Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e Rudy Zerby. La spalla destra di Fabio Fazio si è dunque adoperata per trovare l’anima gemella a ciascun vippone single: 4 i pretendenti in studio e 4 siparietti decisamente divertenti per il pubblico in studio che ha apprezzato con risate e applausi.