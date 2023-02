“Pippo Baudo sta male”, cosa è emerso. Momento di grande commozione a Italia Sì, il programma Rai condotto da Marco Liorni. Durante la puntata, in studio era ospite Pippo Balistreri, che da più di quarant’anni è il direttore di palco al Festival di Sanremo. Chiaramente si è parlato tanto di Sanremo e degli scorsi anni e non poteva mancare una speciale menzione a Pippo Baudo, il conduttore storico della kermesse.

Il direttore ha raccontato a Liorni i momenti più belli al Teatro Ariston, in particolare modo quelli con Pippo Baudo, con il quale ha lavorato a circa 10 Festival. Pippo Balistreri a quel punto però, fa una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: “Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo”.

“Pippo Baudo sta male”, cosa è emerso

Un dettaglio che in tanti sospettavano ma che ora trovano una conferma nelle parole di Balistreri. Immediato l’intervento del padrone di casa che ha smorzato subito: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti quanti da qui“. In questi giorni non è la prima volta che si finisce a parlare di Pippo Baudo.

Ne ha parlato spesso Giorgia, la cantante, che in più di qualche occasione ha reso omaggio al grande conduttore della televisione italiana. L’artista ha rivelato di aver sentito il presentatore tramite un audio: “Amadeus è molto vicino a Pippo Baudo come stile e me lo ricorda. Anche Ama è coinvolto in prima persona in tutto. Gli ho detto che qui la sua presenza si sente per tutto quello che si fa in generale, anche se poi ogni direttore artistico dà la sua impronta”.

E ancora Giorgia: “Inoltre gli ho voluto dire che la sua presenza, la forma del suo talento, quello che lui ha dato è un po’ il riferimento. Io sentivo la sua voce nei corridoi in qualche modo un po’ sono esaurita e un po’ è proprio così. L’ho contattato per ringraziarlo per tutto quello che lui ha dato. Lui mi ha risposto con un audio e ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere. Posso soltanto dire cose belle su di lui”.

