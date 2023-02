Importante novità sul cast dell’Isola dei Famosi 2023. Un nuovo concorrente sarebbe già stato scelto e per lui si tratterebbe del terzo ritorno nel reality show, che quest’anno sarà presentato nuovamente da Ilary Blasi. A quanto pare è decisamente molto legato a questo programma televisivo, che è tra l’altro molto impegnativo, ma lui ha il coraggio di volerlo affrontare ancora una volta. Ma stavolta c’è comunque una novità per il vip, che sarà accompagnato da una persona molto speciale: il suo amato fidanzato. Quindi, sarebbe la prima coppia gay di sempre.

All’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe esserci questo clamoroso ritorno. Il nuovo concorrente, con partner al suo fianco, sarebbe ormai confermato. Ma non è l’unico nome emerso in queste ore. Intanto, però, sappiamo che Flavia Vento sarebbe stata respinta dai provini. L’influencer Deianira Marzano ha raccontato che non avrebbe superato la selezione insieme a sua sorella, con la quale avrebbe partecipato in coppia, e quando gli autori le hanno dato la brutta notizia sarebbe scoppiata improvvisamente a piangere.

Leggi anche: “Lei non ci sarà”. Isola dei Famosi 2023, esclusa la concorrente: “Si è messa a piangere”





Isola dei Famosi 2023, nuovo concorrente: “Ritorna per la terza volta”

Davvero sorprendente la notizia relativa all’Isola dei Famosi 2023 e al nome del nuovo concorrente, che come detto non è assolutamente una novità in questo reality. A rivelare la notizia dell’ormai imminente annuncio è stato il sito Dagospia. Lui, che è un noto conduttore televisivo e giornalista, è già stato in questa trasmissione nel 2007 e nel 2012. E 11 anni dopo ritornerebbe protagonista, ma in compagnia del partner. Infatti, in questa edizione sarà dato presumibilmente molto spazio alle coppie.

Dagospia e altri siti ben informati hanno fatto sapere che dovrebbero approdare in Honduras Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin e Luca Di Carlo, quest’ultimo sarebbe l’avvocato di Ilona Staller. Ma soprattutto dovrebbe esserci Alessandro Cecchi Paone per la terza volta, insieme al fidanzato Simone Antolini. Il sito Biccy ha inoltre sottolineato un aspetto molto importante: se confermato, sarebbe come detto la prima coppia omosessuale a giocare insieme in un reality show del nostro Paese.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno 34 anni di differenza tra di loro, ma il loro amore sembra indissolubile. E ora sarà messo a dura prova all’Isola dei Famosi. Sono stati beccati insieme per la prima volta dal settimanale Chi, poi sono usciti allo scoperto partecipando anche al Maurizio Costanzo Show.