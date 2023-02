Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2023. Una papabile concorrente è stata fatta improvvisamente fuori, infatti non sarebbe stata in grado di superare i provini e per questa ragione ha reagito in maniera molto triste. Secondo i rumor delle ultime ore, sembra che addirittura sia scoppiata a piangere davanti agli autori del reality show condotto da Ilary Blasi. Manca ancora un bel po’ all’inizio del programma e già non si fa altro che parlare di questo, anche perché sarà pure la prima uscita pubblica in tv della presentatrice dopo l’addio a Totti.

Ma adesso gli occhi non sono puntati su Ilary, bensì su questo personaggio famoso che ha ricevuto una pessima notizia. Stando a queste voci, non volerà in Honduras e quindi non prenderà parte all’Isola dei Famosi 2023. Sperava tanto di diventare concorrente, ma è già fuori dai giochi ancora prima di iniziarli. Presumibilmente aveva dato il massimo pur di essere presa, ma i provini che tra l’altro non ha svolto da sola non sarebbero andati bene e la delusione è stata immediata.

Isola dei Famosi 2023, concorrente fuori dai provini: “Scoppiata in lacrime”

Non si aspettava di ricevere una notizia del genere dagli autori dell’Isola dei Famosi 2023, ma questa ipotetica concorrente in lizza per un posto in Honduras è costretta già ad arrendersi essendo stata sbattuta fuori dai provini. Non si conoscono i motivi principali che hanno indotto la produzione ad evitare di selezionare lei. Quando la vip è stata informata della decisione assunta, ha avuto un crollo emotivo. E sembra proprio che le lacrime le siano scese sul volto in maniera impetuosa.

A sganciare la bomba l’informatissima influencer Deianira Marzano, che in una delle sue Instagram stories ha svelato che la protagonista della vicenda è stata Flavia Vento: “Flavia Vento e la sorella provinate all’Isola dei Famosi in coppia. Parrebbe che alla fine non siano state prese e lei si sia messa a piangere davanti agli autori. Le mosse a terra. #matutttappost”. La showgirl non ha ancora rotto il silenzio e quindi non ci sono ulteriori conferme, ma la notizia proviene certamente da una fonte più che veritiera.

Classe 1977, Flavia Vento è un’ex modella, personaggio televisivo e showgirl. L’anno scorso è stata protagonista come concorrente de La pupa e il secchione show nonché di Back to School. Dal 2020 al 2021 è anche stata opinionista fissa di Live – Non è la D’Urso. Nel 2020 è stata anche al GF Vip 5, ma ora è costretta a rinunciare a questa nuova esperienza televisiva.