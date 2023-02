Isola dei Famosi 2023, ufficializzato il primo concorrente della nuova edizione che tornerà in onda dopo la conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il cast del reality show sta finalmente prendendo forma. Nelle scorse settimane sono stati svelati i possibili nomi dei personaggi che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

Tra i personaggi che dovrebbero partecipare all’Isola dei famosi 2023 ci sarebbero Dayane Mello, ex concorrente del Grande FratelloVip, la ex naufraga Loredana Lecciso in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo insieme al figlio Samuele.

Isola dei Famosi 2023, c’è l’avvocato di Cicciolina Luca Di Carlo

Da tempo circolano anche voci su volti noti del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ma anche i due speaker dello Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise e, dal Grande Fratello Vip 7, l’attrice Gegia insieme al fidanzato turco Mehmet. L’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe iniziare ad aprile, anche se al momento ci sono due date papabili, il 10 o il 17 aprile, in ogni caso di lunedì in prima serata.

Il primo concorrente ufficiale dell‘Isola dei Famosi 2023 è stato ufficializzato. Si tratta di Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller. Lo scorso anno Cicciolina era nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi e il suo avvocato era diventato una star grazie alle sue ospitate in televisione. Avvocato e grande amico che l’ha aiutata in momenti di grande difficoltà, come per la delicata questione della sottrazione del figlio.

La sua presenza nello studio di Canale 5, durante le dirette dell’Isola dei Famosi dello scorso anno, non era passata inosservata grazie ai look molto appariscenti, coordinati a occhiali da sole molto particolari. Il suo nome è il primo ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023. “Porterà pace, amore e trasgressione”, ha rivelato l’avvocato del diavolo al settimanale Nuovo che ha dato la notizia della sua partecipazione al reality show.