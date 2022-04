Luca Di Carlo, l’Isola dei Famosi impazzisce per lui: chi è l’avvocato di Cicciolina

Ilona Staller, Cicciolina, ha un fan ‘speciale’ all’Isola dei Famosi. Si tratta del suo avvocato, Luca Di Carlo. Avvocato e grande amico che l’ha aiutata in momenti di grande difficoltà, come per la delicata questione della sottrazione del figlio.

Ilona Staller, oltre a essere una delle più famose pornostar, diventa icona mondiale quando lotta per riavere suo figlio minore e proprio in quella occasione conosce l’avvocato Luca Di Carlo. Nel 1991 si sposa con lo scultore d’avanguardia statunitense Jeff Koons ma il matrimonio naufraga dopo soli due anni e mezzo. L’attrice, trasferitasi negli Stati Uniti, ingaggia una battaglia legale per ottenere l’affidamento del figlio Ludwig e per averlo rapito negli Stati Uniti e averlo condotto in Italia.





Cicciolina, chi è il suo avvocato Luca Di Carlo (ospite dell’Isola dei Famosi)

Per questo motivo Koons, ha chiesto 6 milioni di dollari per danni morali nel 2008. Successivamente Ilona Staller, difesa dall’Avvocato Luca Di Carlo – conosciuto con lo pseudonimo L’Avvocato del Diavolo – viene assolta nello storico processo di diritto penale internazionale, così come viene anche assolta dalle accuse di avere impedito all’ex coniuge di incontrare il figlio, ed avendo la vittoria processuale anche sulla richiesta risarcitoria milionaria promossa da Jeff Koons.

Luca Di Carlo è ormai un vero e proprio personaggio pubblico: la sua presenza nello studio di Canale 5, durante le dirette dell’Isola dei Famosi, non è passata inosservata grazie ai look molto appariscenti, coordinati a occhiali da sole molto particolari.

Classe 1976, Luca Di Carlo è nato a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila. Numerosi i presunti flirt che lo avrebbero visto protagonista, come spiega Donnapop.it, anche con donne internazionali molto celebri tra cui Pamela Anderson. Ha rappresentato personaggi celebri tra cui Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar, uno dei più noti e ricchi trafficanti di cocaina della storia.

