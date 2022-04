Un bruttissimo incidente ha coinvolto Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Uno scontro molto grave, che avrebbe anche provocato la morte di due persone. La notizia sta circolando con insistenza in queste ore, nonostante il sinistro pare che si sia verificato nella giornata di giovedì 28 aprile. A riferire in anteprima tutti i dettagli è stato l’informatissimo Alessandro Rosica, esperto di gossip, conosciuto sui social network con il nome di Investigatore Social. E la situazione sarebbe delicata.

Il nome di Eva Henger era uscito fuori recentemente, dopo una sua intervista a ‘Nuovo Tv’ su Ilona Staller, protagonista a ‘L’Isola dei Famosi’. Alla domanda “Cosa mancherà di più a Ilona?”, ha risposto secca: “Non lo posso dire! Diciamo suo figlio se no mi querela”. Eva Henger, che anni fa partecipò all’Isola dei Famosi, aveva poi ancora commentato la presenza di Ilona Staller: “Lei fa tutto con naturalezza, anche tirare fuori il seno al ristorante. Non è detto che non lo faccia in una delle prossime sere all’Isola”.





Eva Henger e il marito coinvolti in un gravissimo incidente stradale

Alessandro Rosica ha pubblicato un’immagine di coppia di Eva Henger in compagnia del suo Massimiliano e ha sviscerato tutti i dettagli inerenti l’impatto devastante, verificatosi mentre si trovavano a bordo di un’auto. E lo stato di salute di entrambi non è dei migliori: “Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti ieri mattina, intorno alle ore 10.52 avrebbero avuto un incidente grave in auto, nei pressi di Kaposvar (Ungheria). L’altra coppia di anziani sarebbe deceduta sul colpo”.

Inoltre, l’esperto di gossip ha rivelato le condizioni di salute di Eva Henger e Massimiliano Caroletti: “Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza. Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo!!! In bocca al lupo per una pronta guarigione! Fonte Alessandro Rosica”. Ovviamente nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più.

Queste le principali reazioni degli utenti: “Auguri di pronta guarigione”, “Mamma mia che tragedia, mi dispiace tantissimo per le persone che sono decedute. In bocca al lupo a Eva e a suo marito”, “Nooo, spero che possano riprendersi entrambi al più presto”, “Speriamo che vada bene a tutti e due”, “Mi dispiace per i morti, ma per fortuna loro ce l’hanno fatta a salvarsi”.

